Сафонов о Радулове: «Он всегда горит. И на тренировке, и на игре на максимуме работает. Учит правильно относиться к хоккею»

Илья Сафонов высказался об игре с Александром Радуловым за «Ак Барс».

– У тебя в прошедшем сезоне лучшие показатели в карьере – 37 очков в регулярке и 6 очков в плей-офф. С чем сам связываешь такой качественный скачок?

– Анализ и работа. Всегда стараюсь учиться чему-то новому, подсматривать. В этом плане очень приятно играть с Саней Радуловым – он и подскажет, пусть где-то и эмоционально (смеется), но человек – звезда, очень опытный. Очень многое прошел. И в поиграл, и в НХЛ поиграл много лет.

Ему есть чем поделиться, и пока есть такая возможность, надо впитывать как губка. Также есть Вадим Шипачев. Да в принципе вся команда такая.

– У Радулова действительно репутация довольно вспыльчивого человека. У тебя не бывало моментов, когда ты и хотел что-то сказать, но понимал, что лучше промолчать?

– Ну а смысл разводить демагогию, ругаться? Все понимают, что это эмоции. Он вспылит, что-то скажет, потом успокоится, подойдет извинится и скажет «давай дальше работаем». Все мы разные люди, все со своими нюансами.

– Бывают моменты, когда раздражает?

– Нет. Он в принципе иногда правильные вещи говорит. Намного больше меня поиграл. Я уже научился разделять, когда он просто в пылу, в огне высказывает. И когда правильные вещи говорит.

– Самое главное, чему ты научился у Радулова?

– Да я каждый день смотрю и учусь у него на тренировках. Но самое – это любовь к хоккею и самоотдача. Этого у него не занимать. Всегда на каждой тренировке он как на игре – всегда горит, всегда в огне, всегда в игре. Каждую передачу старается – все на максимуме сделать.

Учит правильно относиться к хоккею. У нас же как: на игре выйду, постараюсь, а на тренировке – а ладно, это же просто тренировка. А он и на тренировке, и на игре – всегда на максимуме работает, – сказал нападающий « ».