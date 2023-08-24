Александр Бурмистров: «Спартак» будет играть в комбинационный атакующий хоккей. В команду пришли Голдобин, Порядин, Морозов – большие мастера»

Александр Бурмистров сообщил, что «Спартак» будет играть в атакующий хоккей.

– Что ждать от хоккейного «Спартака» в новом сезоне?

– У нас хорошая команда. Мы тренируемся, работаем, готовимся к сезону. Будем стараться побеждать в каждой игре.

– Какой стиль игры ждать от «Спартака»?

– Атакующий. Мы будем играть в комбинационный атакующий хоккей и радовать болельщиков красивой игрой. На это нас настраивает весь тренерский штаб и главный тренер Алексей Юрьевич Жамнов.

Посмотрите, какие ребята пришли в команду. Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов – все они большие мастера. Как и остальные игроки нашей команды. В общем, нам по плечу играть в яркий хоккей и добиваться хороших результатов, – сказал форвард «Спартака» Бурмистров.