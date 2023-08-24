Агент Квартальнов: «Иностранцы постоянно ищут причины, чтобы не ехать в КХЛ. Им страшно, что тут медведи ходят»

Агент Никита Квартальнов высказался о работе с иностранными хоккеистами.

– Как вы стали работать со словенским нападающим из « »? Приходилось ли убеждать его остаться в ?

– Уговаривать его не пришлось, Дрозг сразу сказал, что хочет остаться в КХЛ. Это тот иностранец, который без понтов и без нытья.

В курсе, с каким трудом приезжают иностранцы, как им страшно, что тут медведи ходят. Постоянно ищут причины, чтобы не ехать.

Есть такое чувство, что многие иностранцы ждут предложений из КХЛ, чтобы использовать их как козырь при переговорах с клубами из других лиг. С Дрозгом было все четко и без проблем.

– Много ли иностранцев у вас сорвалось?

– Человека два-три. Причем люди из Европы и Северной Америки присылают списки хоккеистов, которые готовы приехать, начинается работа, и человек дает заднюю.

В России эти игроки заработали бы раза в четыре больше, чем в любой другой лиге. В моей голове это не укладывается. Ребята достаточно взрослые, от 29 лет и выше – в таком возрасте уже нужно зарабатывать. С иностранцами работать сложнее всего, – сказал Квартальнов.