Агент Квартальнов: «В НХЛ надо ехать готовым хоккеистом. Кузьменко, Панарин и Капризов поехали и начали рвать лигу. В более раннем возрасте – нет смысла»

Теги НХЛ КХЛ Артемий Панарин Никита Квартальнов Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Иван Федотов Хоккей

Никита Квартальнов считает, что в НХЛ нужно уезжать уже сложившимся игроком.

Хоккейный агент не считает, что ситуация с контрактом Ивана Федотова усилит отток молодых россиян за океан.

«Сейчас многие говорят, пишут, что, якобы, кто-то нарушил меморандум и договоренности, и теперь наши ребята поедут в Америку. Мое личное мнение: этого не стоит делать в принципе. Как минимум, даже из уважения к тому клубу, где они работают. Это молодые пацаны, клуб их выращивал. Может быть, кого-то купил в свое время. Эти команды дают парням развиваться расти. Нарушать контракты, считаю, совершенно неправильно.

Я не говорю про какие-то юридические правила или штрафные санкции. Даже просто уезжать в Америку в раннем возрасте – если честно, этого в нынешние времена вообще нет смысла. Потому что, если брать статистику по игрокам в возрасте до двадцати лет в этой лиге, из русских ребят заиграли просто единицы. Я думаю, эти фамилии всем известны.

Как статистика показывает, туда надо ехать совершенно готовым хоккеистом. Назову три фамилии, которые, опять же, знает весь мир: это Кузьменко, Панарин и Капризов. Ребята поехали в 23-24 и более старшем возрасте и начали рвать эту лигу.

Вот это, я считаю, грамотно. В более раннем возрасте я не вижу смысла ехать в Америку. Понятно, что их там драфтуют. Это все круто, классно и почетно, но логичнее туда ехать готовым хоккеистом», – сказал Квартальнов.

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5 комментариев

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Ole Gunor
Интересно, а молодые скандинавы, чехи, тоже сразу же готовыми туда едут? Из них единицы молодые звезды, остальные проходят обкатку и пробиваются через низшие лиги и фармы. А как можно быть готовым, если уровень внутреннего хоккея падает и что, получается к моменту образной готовности, годам к 30 уже и ехать или поздно или уже жирные коты здесь. Нет, агент Квартальнов, тебе выгодно чтобы они тут сидели и шастали из клуба в клуб а ты за них получал и все их дела можно во вотс апу решить как с клубом так и с нужными людьми. Это вопрос самого желание игрока именно попробовать, если есть возможность, пробиться там, на месте.
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Lari
Как задолбали советчики 😂. Чтож не вспоминаете Щипачева, Гусева, Бурдасова, Шумакова и Григоренко, Нестеров. Капризов и Кузьменко уехав в18 лет, также заиграли бы, насчёт Панарина не уверен.
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curdboy
ну так-то, Панарин, Капризов и Кузьменко - это тоже единицы)) похоже, что-то где-то сломалось))) наверное, слово на букву "Л")))
назову ещё три фамилии: Сергачёв, Проворов, Барбашев - шах и мат, Никита Квартальнов))) говоришь за статистику, так приведи её, ну или хотя б ссылку дай;)))
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Alexey Romanenko
Ответ FinishedBreakfast
Молодые финны едут, потому что в своих странах у них развития будет минимум – уровень лиг в европе очень сильно упал. В Штатах они получают возможность играть и в молодёжке, и в АХЛ, которые гораздо слабее КХЛ. а в КХЛ и в лучшие годы не все могли заиграть – вспомните, сколько лучших бомбардиров финских лиг приезжало к нам, и сколько из них заиграло
Все ровно наоборот.
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