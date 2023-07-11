Агент Квартальнов: «В НХЛ надо ехать готовым хоккеистом. Кузьменко, Панарин и Капризов поехали и начали рвать лигу. В более раннем возрасте – нет смысла»

Никита Квартальнов считает, что в НХЛ нужно уезжать уже сложившимся игроком.

Хоккейный агент не считает, что ситуация с контрактом усилит отток молодых россиян за океан.

«Сейчас многие говорят, пишут, что, якобы, кто-то нарушил меморандум и договоренности, и теперь наши ребята поедут в Америку. Мое личное мнение: этого не стоит делать в принципе. Как минимум, даже из уважения к тому клубу, где они работают. Это молодые пацаны, клуб их выращивал. Может быть, кого-то купил в свое время. Эти команды дают парням развиваться расти. Нарушать контракты, считаю, совершенно неправильно.

Я не говорю про какие-то юридические правила или штрафные санкции. Даже просто уезжать в Америку в раннем возрасте – если честно, этого в нынешние времена вообще нет смысла. Потому что, если брать статистику по игрокам в возрасте до двадцати лет в этой лиге, из русских ребят заиграли просто единицы. Я думаю, эти фамилии всем известны.

Как статистика показывает, туда надо ехать совершенно готовым хоккеистом. Назову три фамилии, которые, опять же, знает весь мир: это , и . Ребята поехали в 23-24 и более старшем возрасте и начали рвать эту лигу.

Вот это, я считаю, грамотно. В более раннем возрасте я не вижу смысла ехать в Америку. Понятно, что их там драфтуют. Это все круто, классно и почетно, но логичнее туда ехать готовым хоккеистом», – сказал .