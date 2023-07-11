Агент Квартальнов о ситуации с Федотовым: «ЦСКА знают во всем мире, там не будут нарушать договоренности. Все было сделано правильно»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Никита Квартальнов Иван Федотов Хоккей

Никита Квартальнов считает, что ЦСКА не нарушил регламент при подписании Ивана Федотова.

«Я считаю, что КХЛ — лучшая лига Европы, а ЦСКА — один из самых именитых клубов страны, который знают во всем мире. Там не будут нарушать какие-то правила и договоренности. Полагаю, что там все было сделано правильно.

Да, федерация дала свой комментарий. Возможно, будет разбирательство. Но я уверен, что наша сторона ничего не нарушала. Скорее всего, здесь просто идет борьба за игрока. И ЦСКА, и «Филадельфия» хотят оставить Федотова себе. Если бы было явное нарушение, то армейский клуб его бы не допустил.

Думаю, лучший вариант развития событий для Федотова — решить эту ситуацию мирно, без больших судебных разбирательств. Американцы считают, что они правы, наши — что мы правы. Нужно полюбовно договориться и разобраться без всяких негативных моментов.

У «Филадельфии» есть пара вратарей, они еще подписали Колосова. Так что приобретение Федотова сейчас для них неактуально. ЦСКА знает Ивана, он добивался с этим клубом больших результатов. После пропуска сезона для него явно будет лучше начать новый чемпионат в родной стране, где ему помогут стать лучше. Не стоит доводить ситуацию до больших проблем», — сказал хоккейный агент.

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2 комментария

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Иван Иванов
Кого, вообще, интересуют дифирамбы генеральной линии партии от какого-то заштатного папкиного ахента?
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Святослав Федорович
с каких пор КХЛ стала лучшей лигой Европы?🤔
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