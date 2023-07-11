Агент Квартальнов о ситуации с Федотовым: «ЦСКА знают во всем мире, там не будут нарушать договоренности. Все было сделано правильно»

Никита Квартальнов считает, что ЦСКА не нарушил регламент при подписании Ивана Федотова.

«Я считаю, что — лучшая лига Европы, а ЦСКА — один из самых именитых клубов страны, который знают во всем мире. Там не будут нарушать какие-то правила и договоренности. Полагаю, что там все было сделано правильно.

Да, федерация дала свой комментарий. Возможно, будет разбирательство. Но я уверен, что наша сторона ничего не нарушала. Скорее всего, здесь просто идет борьба за игрока. И ЦСКА, и « » хотят оставить Федотова себе. Если бы было явное нарушение, то армейский клуб его бы не допустил.

Думаю, лучший вариант развития событий для Федотова — решить эту ситуацию мирно, без больших судебных разбирательств. Американцы считают, что они правы, наши — что мы правы. Нужно полюбовно договориться и разобраться без всяких негативных моментов.

У «Филадельфии» есть пара вратарей, они еще подписали Колосова. Так что приобретение Федотова сейчас для них неактуально. ЦСКА знает , он добивался с этим клубом больших результатов. После пропуска сезона для него явно будет лучше начать новый чемпионат в родной стране, где ему помогут стать лучше. Не стоит доводить ситуацию до больших проблем», — сказал хоккейный агент.

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