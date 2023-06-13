Дыняк о том, что агент Никита Квартальнов подминает под себя игроков в Минске: «Не верю в такое. Он хороший человек и специалист в своей области»

Теги Ак Барс Динамо Минск КХЛ Никита Квартальнов Никита Дыняк Хоккей

Никита Дыняк высказался о слухах про своего агента Никиту Квартальнова.

Ранее появилась информация о том, что сын главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова пытается влиять на селекцию команды.

– Остался последний год по контракту в «Ак Барсе». Предварительные переговоры о продлении были?

– Я не знаю. Этим занимается Никита Квартальнов – мой агент и друг по совместительству.

– Раз уж речь зашла, не могу не задать вопрос: слышали, наверное, слухи про скандальную ситуацию вокруг Никиты Квартальнова в Минске? Мол, игроков под себя подминает и так далее.

– Я не буду лезть, это не мое дело. Я знаю Никиту и не верю в такое. Он, на самом деле, очень хороший человек и специалист в своей области. Плечом к плечу мы с ним прошли многое. Я очень ему благодарен. Вот кто-то говорил о нем так, а если этого не было?

– Вполне допускаю, что это может быть просто вброс. Я тоже для себя не делаю однозначного вывода. Просто он ваш друг, вы можете опровергнуть…

– Но я же не знаю всего. Я с ним на этот счет не разговаривал. Да и зачем мне это? Я просто говорю: он отличный специалист и мой друг.

– За время игры в «Ак Барсе» у вас были предложения из других клубов?

– Лично мне не сообщали. Наверное, были, но Никита мне об этом не говорил. А зачем? Он считает, что если есть какие-то предложения, зачем игрока отвлекать от сезона, лучше это потом сделать. Это отвлекающий фактор.

– А у вас были моменты, когда вы были готовы рассмотреть вариант ухода из «Ак Барса»?

– Никогда такого не было, – сказал нападающий «Ак Барса« Никита Дыняк.

Алексей Шевченко: «Никита Квартальнов предлагал Пулккинену контракт с минским «Динамо» в обмен на то, что он станет его представителем»

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