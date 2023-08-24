Директор «Лады» Рафик Якубов высказался об обменах со СКА.

– В это межсезонье состав «Лады» пополнили девять игроков СКА. Вы их выбирали или взяли тех, кого отправили?

– У СКА организация – серьезная машина. Столько сборников! Всех игроков, которые перешли в «Ладу», я знаю, держал их в руках. Они немного зависли между и . Настал шанс подняться выше.

Спасибо СКА, что пошли навстречу и им, и нам, учитывая такой скудный рынок.

– Вы много говорите, что « » не фарм-клуб СКА. Но «армейцы» могут у вас забрать кого-то, кто выстрелит?

– Также и из СКА к нам кто-то может приехать! Мы не фарм-клуб, но это рабочие моменты. У СКА после окончания турнира кто-то будет не проходить в состав. Если он нам подойдет, то почему нет?

Также у « » или других команд. У многих по пять-шесть пятерок, мы это держим в уме, – сказал спортивный директор «Лады» .