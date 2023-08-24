Директор «Лады»: «У СКА организация – серьезная машина. Столько сборников! Всех игроков, которые перешли к нам, я знаю. Они немного зависли между ВХЛ и КХЛ»

Теги Ак Барс Лада СКА Рафик Якубов КХЛ ВХЛ Хоккей

Директор «Лады» Рафик Якубов высказался об обменах со СКА.

– В это межсезонье состав «Лады» пополнили девять игроков СКА. Вы их выбирали или взяли тех, кого отправили?

– У СКА организация – серьезная машина. Столько сборников! Всех игроков, которые перешли в «Ладу», я знаю, держал их в руках. Они немного зависли между ВХЛ и КХЛ. Настал шанс подняться выше.

Спасибо СКА, что пошли навстречу и им, и нам, учитывая такой скудный рынок.

– Вы много говорите, что «Лада» не фарм-клуб СКА. Но «армейцы» могут у вас забрать кого-то, кто выстрелит?

– Также и из СКА к нам кто-то может приехать! Мы не фарм-клуб, но это рабочие моменты. У СКА после окончания турнира кто-то будет не проходить в состав. Если он нам подойдет, то почему нет?

Также у «Ак Барса» или других команд. У многих по пять-шесть пятерок, мы это держим в уме, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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4 комментария

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Александр Рыбаков
скудный рынок? што вы мелите? так почему он скудный? может подумать об этом стоит?
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Александр Рыбаков
младший помошник каждое лето выходит во двор пылесосить
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Евгений Исаев
Какие-то жалкие попытки представить "Ладу" самостоятельной командой. "Мы можем..." Что можете??? Организовать передержку для селексии "а ля Ротан" - всё, что можете и зачем созданы в рамках КХЛ.
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Crenk
Ответ Александр Рыбаков
скудный рынок? што вы мелите? так почему он скудный? может подумать об этом стоит?
Потому что у кого то лишние игроки
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