Евгений Свечников об игре в КХЛ: «Для меня пока непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона больше, проход зоны длиннее»

Теги Ак Барс Лада КХЛ Кубок губернатора Челябинской области Евгений Свечников Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников высказался после матча против «Лады».

«Ак Барс» одержал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:2.

– Вы провели свой первый матч за «Ак Барс», поделитесь впечатлениями от игры.

– Все хорошо. Главное, что мы выиграли. Что-то получается, что-то – нет, но с каждой сменой понимание было все лучше. Конечно, площадка немного другая для меня, но главное – победа команды.

– Сколько времени нужно, чтобы адаптироваться к новой площадке?

– Посмотрим. С каждым периодом все было быстрее. С каждой сменой все лучше и лучше. Все будет приходить постепенно.

– Что не получается сейчас?

– Пока что для меня непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона больше, проход зоны длиннее. Это такие детали, понимание которых приходит со временем.

– Задача «Ак Барса» – победа в Кубке Гагарина. А какая ваша личная цель на сезон?

– Моя личная задача входит в командную, поэтому все свои усилия направлю на пользу команде, – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

Напомним, в минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».

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