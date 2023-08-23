Евгений Свечников об игре в КХЛ: «Для меня пока непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона больше, проход зоны длиннее»

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников высказался после матча против «Лады».

« » одержал победу в матче Кубка губернатора области со счетом 3:2.

– Вы провели свой первый матч за «Ак Барс», поделитесь впечатлениями от игры.

– Все хорошо. Главное, что мы выиграли. Что-то получается, что-то – нет, но с каждой сменой понимание было все лучше. Конечно, площадка немного другая для меня, но главное – победа команды.

– Сколько времени нужно, чтобы адаптироваться к новой площадке?

– Посмотрим. С каждым периодом все было быстрее. С каждой сменой все лучше и лучше. Все будет приходить постепенно.

– Что не получается сейчас?

– Пока что для меня непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона больше, проход зоны длиннее. Это такие детали, понимание которых приходит со временем.

– Задача «Ак Барса» – победа в Кубке Гагарина. А какая ваша личная цель на сезон?

– Моя личная задача входит в командную, поэтому все свои усилия направлю на пользу команде, – сказал нападающий «Ак Барса» .

Напомним, в минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».