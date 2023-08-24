Алхимов перешел в «Автомобилист» из «Авангарда», подписав двусторонний контракт на год

Теги Авангард Автомобилист переходы КХЛ Горняк ВХЛ Омские Крылья Сергей Алхимов Хоккей

Нападающий Сергей Алхимов перешел в систему «Автомобилиста».

22-летний форвард заключил с клубом двусторонний контракт на один год.

Ранее он выступал в системе «Авангарда». В прошлом сезоне он провел 41 матч в ВХЛ за «Омские Крылья», набрав 11 (5+6) очков.

В его активе также 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Авангард».

Сообщается, что сегодня Алхимов присоединится к команде «Горняк-УГМК» на турнире в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Фамилия навеяла о игравшем когда-то в ,,Уралмаше,, Евгении Алхимове.Одного из результативных нападающих отечественного футбола лучшей лиге мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий