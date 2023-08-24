Алхимов перешел в «Автомобилист» из «Авангарда», подписав двусторонний контракт на год

Нападающий Сергей Алхимов перешел в систему «Автомобилиста».

22-летний форвард заключил с клубом двусторонний контракт на один год.

Ранее он выступал в системе « ». В прошлом сезоне он провел 41 матч в за « », набрав 11 (5+6) очков.

В его активе также 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Авангард».

Сообщается, что сегодня присоединится к команде «Горняк-УГМК» на турнире в Санкт-Петербурге.