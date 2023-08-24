Алхимов перешел в «Автомобилист» из «Авангарда», подписав двусторонний контракт на год
Нападающий Сергей Алхимов перешел в систему «Автомобилиста».
22-летний форвард заключил с клубом двусторонний контракт на один год.
Ранее он выступал в системе «Авангарда». В прошлом сезоне он провел 41 матч в ВХЛ за «Омские Крылья», набрав 11 (5+6) очков.
В его активе также 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Авангард».
Сообщается, что сегодня Алхимов присоединится к команде «Горняк-УГМК» на турнире в Санкт-Петербурге.
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