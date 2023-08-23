Аликин о первой смене клуба в 28 лет: «Четыре сезона каждое лето поступали предложения, «Амур» не отпускал. Всю жизнь там играть не хотелось бы»

Евгений Аликин рассказал о том, что «Амур» ранее не отпускал его в другие клубы.

В межсезонье 28-летний голкипер перешел в « » на правах свободного агента.

– То, что поменяли за карьеру только два клуба, следствие вашего характера? Не любите переезжать?

– Так я принадлежал одному клубу.

– Есть обмен, выкуп контракта, оффершит.

– « » называл сумму – на этом все останавливалось.

– В какой момент вы были ближе всего к уходу из «Амура»?

– Два или три года назад. Мне позвонил агент. Спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно. Стали договариваться по контракту. Клуб спрашивает у «Амура» сумму. «Амур» отвечает, клуб соглашается. Присылает контракт, но в итоге на этом все остановилось. Не буду называть клуб и саму ситуацию.

– Не было обидно?

– Нет.

– Не считаете, что пересидели в «Амуре»? Можно было бы попытаться уйти раньше.

– А как? Ничего не сделаешь. Ни смена агента, ничего не помогло.

– То есть вы пробовали?

– Конечно. Четыре сезона каждое лето поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что «Амур» не отпускал.

– Пыталось ли руководство «Амура» оставить вас сейчас?

– Да, мне предлагали контракт.

– Но вы и не думали о нем?

– Да. Не хотелось бы всю жизнь играть в «Амуре». Не потому, что команда борется только за плей-офф. Насколько знаю, с этого года поставлены высокие задачи плюс появилось финансирование, что тоже хорошо. Восемь лет на Дальнем Востоке тяжело играть из-за смены часовых поясов и здоровья. Становится больше травм, хуже восстанавливаешься, ты не молодеешь. Надеюсь, сейчас будет полегче, – сказал .