Аликин о первой смене клуба в 28 лет: «Четыре сезона каждое лето поступали предложения, «Амур» не отпускал. Всю жизнь там играть не хотелось бы»
Евгений Аликин рассказал о том, что «Амур» ранее не отпускал его в другие клубы.
В межсезонье 28-летний голкипер перешел в «Автомобилист» на правах свободного агента.
– То, что поменяли за карьеру только два клуба, следствие вашего характера? Не любите переезжать?
– Так я принадлежал одному клубу.
– Есть обмен, выкуп контракта, оффершит.
– «Амур» называл сумму – на этом все останавливалось.
– В какой момент вы были ближе всего к уходу из «Амура»?
– Два или три года назад. Мне позвонил агент. Спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно. Стали договариваться по контракту. Клуб спрашивает у «Амура» сумму. «Амур» отвечает, клуб соглашается. Присылает контракт, но в итоге на этом все остановилось. Не буду называть клуб и саму ситуацию.
– Не было обидно?
– Нет.
– Не считаете, что пересидели в «Амуре»? Можно было бы попытаться уйти раньше.
– А как? Ничего не сделаешь. Ни смена агента, ничего не помогло.
– То есть вы пробовали?
– Конечно. Четыре сезона каждое лето поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что «Амур» не отпускал.
– Пыталось ли руководство «Амура» оставить вас сейчас?
– Да, мне предлагали контракт.
– Но вы и не думали о нем?
– Да. Не хотелось бы всю жизнь играть в «Амуре». Не потому, что команда борется только за плей-офф. Насколько знаю, с этого года поставлены высокие задачи плюс появилось финансирование, что тоже хорошо. Восемь лет на Дальнем Востоке тяжело играть из-за смены часовых поясов и здоровья. Становится больше травм, хуже восстанавливаешься, ты не молодеешь. Надеюсь, сейчас будет полегче, – сказал Аликин.
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