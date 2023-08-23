Аликин о первой смене клуба в 28 лет: «Четыре сезона каждое лето поступали предложения, «Амур» не отпускал. Всю жизнь там играть не хотелось бы»

Теги Амур Автомобилист КХЛ Евгений Аликин Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Аликин рассказал о том, что «Амур» ранее не отпускал его в другие клубы.

В межсезонье 28-летний голкипер перешел в «Автомобилист» на правах свободного агента. 

– То, что поменяли за карьеру только два клуба, следствие вашего характера? Не любите переезжать?

– Так я принадлежал одному клубу.

– Есть обмен, выкуп контракта, оффершит.

– «Амур» называл сумму – на этом все останавливалось.

– В какой момент вы были ближе всего к уходу из «Амура»?

– Два или три года назад. Мне позвонил агент. Спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно. Стали договариваться по контракту. Клуб спрашивает у «Амура» сумму. «Амур» отвечает, клуб соглашается. Присылает контракт, но в итоге на этом все остановилось. Не буду называть клуб и саму ситуацию.

– Не было обидно?

– Нет.

– Не считаете, что пересидели в «Амуре»? Можно было бы попытаться уйти раньше.

– А как? Ничего не сделаешь. Ни смена агента, ничего не помогло.

– То есть вы пробовали?

– Конечно. Четыре сезона каждое лето поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что «Амур» не отпускал.

– Пыталось ли руководство «Амура» оставить вас сейчас?

– Да, мне предлагали контракт.

– Но вы и не думали о нем?

– Да. Не хотелось бы всю жизнь играть в «Амуре». Не потому, что команда борется только за плей-офф. Насколько знаю, с этого года поставлены высокие задачи плюс появилось финансирование, что тоже хорошо. Восемь лет на Дальнем Востоке тяжело играть из-за смены часовых поясов и здоровья. Становится больше травм, хуже восстанавливаешься, ты не молодеешь. Надеюсь, сейчас будет полегче, – сказал Аликин

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5 комментариев

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faaakkkeee
Ответ artem klishin
жестоко по отношению к клубу)
Жестоко, если не читать дальше заголовка. Он адекватно объяснил своё утверждение.
+2
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artem klishin
жестоко по отношению к клубу)
+1
0
+1
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Иван Голинько
а отношение клуба к игроку, авангард спокойно отпустил Мирошниченко, при действующем контракте (как по мне, то не правильно)), а по человечески была договоренность...
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Артем Арсеньев
Женька спасибо большое за время, проведенное в Хабаровске. Удачи!
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Иван Голинько
Ответ artem klishin
жестоко по отношению к клубу)
он их воспитанник? спроси у нас про грицюка....
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