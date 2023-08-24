Никитин о психологии победителя: «Без нее можно строить забор, но никогда через него не перелезть»

Игорь Никитин высказался о важности психологии победителя.

«Слова о том, что «Локомотиву» нужно почиститься. Та фраза была где-то на эмоциях сказана, но смысл был в том, что свежая кровь должна была зайти.

У нас появились молодые ребята, опытные новички с психологией победителя. А без нее можно строить забор, но никогда через него не перелезть», – сказал главный тренер « » .