Никитин о психологии победителя: «Без нее можно строить забор, но никогда через него не перелезть»
Игорь Никитин высказался о важности психологии победителя.
«Слова о том, что «Локомотиву» нужно почиститься. Та фраза была где-то на эмоциях сказана, но смысл был в том, что свежая кровь должна была зайти.
У нас появились молодые ребята, опытные новички с психологией победителя. А без нее можно строить забор, но никогда через него не перелезть», – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
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