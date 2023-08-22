Ротенберг после 5:2 с «Автомобилистом»: «Не знаю, кто вышел во втором периоде. Больше мы их не увидим»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в матче против «Автомобилиста».

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 на турнире имени Николая Пучкова. После первого периода СКА вел 4:0, во втором периоде клуб пропустил 2 шайбы. 

«Очень тяжелая игра. Соперник вчера сыграл, был в игровом тонусе. Мы компенсировали этот тонус командной дисциплиной. Ребята молодцы, но есть над чем работать, будем улучшать. Мы находимся под нагрузками, многие переваривают их.

Болельщики гнали нас вперед. Ждем завтра всех в «Ледовом» и надеемся на полные трибуны.

Когда команда начинает игру и забрасывает четыре шайбы… где-то ребята допустили лишнего. После второго периода мы поговорили. Во втором периоде не знаю, кто вышел, больше мы их не увидим. В третьем периоде мы снова увидели команду», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
опять полкоманды поменяет что ли?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тихий летун
Ротенберх,Лещев,Шафранов?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hell-On Earth
Звучит как угроза
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий