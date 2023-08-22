Ротенберг после 5:2 с «Автомобилистом»: «Не знаю, кто вышел во втором периоде. Больше мы их не увидим»

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в матче против «Автомобилиста».

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл « » со счетом 5:2 на турнире имени Николая Пучкова. После первого периода СКА вел 4:0, во втором периоде клуб пропустил 2 шайбы.

«Очень тяжелая игра. Соперник вчера сыграл, был в игровом тонусе. Мы компенсировали этот тонус командной дисциплиной. Ребята молодцы, но есть над чем работать, будем улучшать. Мы находимся под нагрузками, многие переваривают их.

Болельщики гнали нас вперед. Ждем завтра всех в «Ледовом» и надеемся на полные трибуны.

Когда команда начинает игру и забрасывает четыре шайбы… где-то ребята допустили лишнего. После второго периода мы поговорили. Во втором периоде не знаю, кто вышел, больше мы их не увидим. В третьем периоде мы снова увидели команду», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.