Ничушкин о «Тракторе»: «Дай бог, получится вернуться. Но сыпать песком в последние годы карьеры – не для меня. Если доигрывать, то в очень хорошей форме»

Валерий Ничушкин высказался о возможном возвращении в «Трактор».

Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея.

– Вас все спрашивают, когда вернетесь в «Трактор». Получится ближе к завершению карьеры?

– Дай бог, что получится вернуться в «Трактор». Но я так далеко не думаю, живу сегодняшним днем.

У меня контракт с « » на семь лет. Но сейчас такое время, что никто не знает, что будет через пару лет. Загадывать тяжело.

Но, конечно, «Трактор» занимает особое место в моем сердце и хочется оставить частичку себя в воспоминаниях, чтобы болельщики смогли меня еще увидеть.

В то же время я не хотел бы возвращаться в не самых лучших кондициях. В последние годы карьеры сыпать песком – это точно не для меня. Если доигрывать, то в очень хорошей форме.

– Следите за «Трактором» по возможности?

– Конечно. Общаюсь с руководством «Трактора», и в Челябинске у меня много близких и друзей. У нас хоккейный город, все всегда в курсе.

Прошлый сезон у команды неудачный был, но и у меня в карьере были свои пробелы. Ничего страшного в этом нет, главное – двигаться дальше. Будем надеяться, что у « » в этом году будут хорошие результаты, – сказал нападающий «Колорадо» .