Гуляев о том, что Ничушкин писал ему после драфта: «Сказал, что готов помочь, если будут какие-то проблемы. Мне было очень приятно»

Михаил Гуляев сообщил, что Валерий Ничушкин писал ему после драфта НХЛ.

8-летний защитник был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером. Контракт игрока с « » рассчитан до 2025 года.

– Валерий Ничушкин писал?

– Да, Валера мне писал, звонил, но я не сумел взять трубку. Потом с ним переписывались.

Сказал мне, что готов помочь, если будут какие-то проблемы. Мне было очень приятно, – сказал .