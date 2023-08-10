Гуляев о том, что Ничушкин писал ему после драфта: «Сказал, что готов помочь, если будут какие-то проблемы. Мне было очень приятно»

Теги Авангард Колорадо НХЛ драфт НХЛ КХЛ Валерий Ничушкин Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев сообщил, что Валерий Ничушкин писал ему после драфта НХЛ.

8-летний защитник был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером. Контракт игрока с «Авангардом» рассчитан до 2025 года.

– Валерий Ничушкин писал?

– Да, Валера мне писал, звонил, но я не сумел взять трубку. Потом с ним переписывались.

Сказал мне, что готов помочь, если будут какие-то проблемы. Мне было очень приятно, – сказал Гуляев.

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