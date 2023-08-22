Ничушкин о том, что пожертвовал 3 143 413 рублей академии «Трактор»: «1, 3 и 4 – мои магические цифры. Сейчас клюшки дорожают, школа сможет выдавать их ребятам»

Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от академии «Трактор».

Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея.

– Вы посетили академию «Трактор». Рады, что у родной школы появился такой центр подготовки?

– Да, я впечатлен. Хорошо общаюсь с руководством клуба, в том числе с генеральным директором .

В прошлом году я не смог попасть на открытие академии, так как уехал раньше. Но сейчас первым делом сюда заскочил. Все показали, и видно, что хорошо сделано – красиво, чистенько. Лед очень хороший.

Спасибо руководству академии, что дали мне возможность пару дней покататься. Честно, очень понравилось. Рад за ребят, что у них есть условия, в которых можно реально расти.

– Вы пожертвовали школе « » 3 143 413 рублей…

– Такая идея была еще в прошлом году, когда выиграл Кубок Стэнли. Но у меня была сломана нога и было мало времени. Очень тяжело было это организовать, иногда добрые дела не так просто сделать.

Слава богу, что в этом году появилась такая возможность. Сейчас такое время, что клюшки дорожают, и школа сможет выдавать их ребятам. Я спросил Ивана Савина, как лучше помочь и куда направить деньги, и он сказал, что в академию.

– Такое красивое число сами выбирали?

– Да. 1, 3 и 4 – это мои магические цифры. Решили сделать так. Еще я разыгрывал клюшку на мастер-классе, и выиграл парень с номером 13. Поэтому в это тяжело не верить, – сказал нападающий « » .