Ничушкин о том, что пожертвовал 3 143 413 рублей академии «Трактор»: «1, 3 и 4 – мои магические цифры. Сейчас клюшки дорожают, школа сможет выдавать их ребятам»

Теги Трактор Колорадо Иван Савин НХЛ КХЛ Валерий Ничушкин детский хоккей деньги Хоккей

Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от академии «Трактор».

Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея.

– Вы посетили академию «Трактор». Рады, что у родной школы появился такой центр подготовки?

– Да, я впечатлен. Хорошо общаюсь с руководством клуба, в том числе с генеральным директором Иваном Савиным.

В прошлом году я не смог попасть на открытие академии, так как уехал раньше. Но сейчас первым делом сюда заскочил. Все показали, и видно, что хорошо сделано – красиво, чистенько. Лед очень хороший.

Спасибо руководству академии, что дали мне возможность пару дней покататься. Честно, очень понравилось. Рад за ребят, что у них есть условия, в которых можно реально расти.

– Вы пожертвовали школе «Трактор» 3 143 413 рублей…

– Такая идея была еще в прошлом году, когда выиграл Кубок Стэнли. Но у меня была сломана нога и было мало времени. Очень тяжело было это организовать, иногда добрые дела не так просто сделать.

Слава богу, что в этом году появилась такая возможность. Сейчас такое время, что клюшки дорожают, и школа сможет выдавать их ребятам. Я спросил Ивана Савина, как лучше помочь и куда направить деньги, и он сказал, что в академию.

– Такое красивое число сами выбирали?

– Да. 1, 3 и 4 – это мои магические цифры. Решили сделать так. Еще я разыгрывал клюшку на мастер-классе, и выиграл парень с номером 13. Поэтому в это тяжело не верить, – сказал нападающий «Колорадо» Ничушкин.

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Большой поступок, Валера красавчик!
+21
-1
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Bartez1986
достойно, молодец
+11
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Zeitgeist Zeppelin
Сначала подумал, что с числом "пи" что-то связанное. Было бы тоже красиво.
+3
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Виталий Коваленко
А мог бы пожертвовать 4 433 311. Но также был вариант 1 1 333 44. Остановился на золотой середине.
+1
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BT
"Да. 1, 3 и 4 – это мои магические цифры. "

Напомнило магическое число главного героя пелевинского романа "Числа", там было 34.
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Рауль Галеев
Все норм., это правильно когда есть хорошая память
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