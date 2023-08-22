Кузнецов о покупке машины: «Пошел с сумкой денег с «Арены-Трактор» в салон BMW. Говорят: «Мальчик, постой, мы заняты». Захожу в Range Rover, мне сразу: «Чай, кофе?»

Теги Трактор Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Арена-Трактор им. Валерия Белоусова деньги автомобили Хоккей

Евгений Кузнецов рассказал, как пришел в салон BMW с деньгами в сумке.

– У тебя было три машины? Одновременно? А марки, модели?

– R8 была, Range Rover. Есть история, как я покупал Range Rover.

Ни для кого не секрет, что у хоккеистов бывают бонусы в конце года. Так получилось, что у меня были бонусы хорошие. Говорю: «Мне можно наличными деньги?» А я уже до этого в [салон] BMW ходил, присматривал. Там стояли X6 и X5, чуть-чуть разница там, примерно суммы, которая у меня была, хватало.

Закончился сезон, я пошел в бухгалтерию, мне выдали [деньги]. Сумки Adidas давали, я взял сумку...

– Бонусы были в сумках Adidas?

– Ты мог попросить наличными. То есть все официально, но вместо перевода на карту я почему-то захотел наликом. 

Я с «Арены-Трактор» пошел пешком с сумкой денег в автосалоны. Прихожу в BMW – я уже раз пять там был. Прихожу говорю: «Помогите». Мне говорят: «Подожди, постой». Я постоял, походил, посидел, прошло минут 20.

Я говорю: «Извините». С сумкой. Говорю: «Можно машину купить. Подойдите кто-нибудь». Опять смотрят: «Мальчик, постой, мы заняты сейчас».

Короче, я так 40 минут простоял. Думаю, ладно, поеду домой. Звоню в такси. [Водитель] подъехал не к BMW, а к Range Rover. Говорит: «Перейти дорогу».

Я перехожу. Смотрю, там стоит белый Range Rover. Думаю: «Ну, зайду». Захожу, мне сразу: «Чай, кофе?» Я: «Машину хочу купить». Говорят: «Да, пожалуйста, без проблем». Отвели, показали. Я так и купил машину. Дал им [сумку]: «Возьмите деньги».

Они отправили такси, сами меня довезли до дома, говорят: «Так не делай больше», – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.  

Кузнецов про 4 машины в 20 лет: «Одновременно 3 было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, и резко деньги привалили. Кайфовал»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
Захожу в McDonalds, мне сразу: «Свободная касса!»
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ответ Tima_Milan
Захожу в McDonalds, мне сразу: «Свободная касса!»
Это ещё успешен, в КФС бы вам сказали, мальчик подожди, мы заняты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Захожу в салон Лады в сумкой адидас, смотрю ценники, ухожу из салона с сумкой адидас. Радуюсь,что хорошая сумка у меня, вместительная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ответ Splin
Ровер машина так себе...
Зато водители все друг с другом знакомы;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
Легкие деньги ! Жена -непременно модельной внешности , несколько спорткаров, пентхаусы и другие ништяках. За это и играют !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Splin
Ровер машина так себе...
аргументы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Splin
Ответ Пинающий Достоинства
Зато водители все друг с другом знакомы;)
🤣🤣🤣✌️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Splin
Ответ Under
аргументы?
Ездил, как и друзья. Сошлись во мнении-жестковато весьма. Некомфортно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Splin
Ездил, как и друзья. Сошлись во мнении-жестковато весьма. Некомфортно
у них разве не пневма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
greedy
Ответ _Абырвалг_
Легкие деньги ! Жена -непременно модельной внешности , несколько спорткаров, пентхаусы и другие ништяках. За это и играют !
Ну а почему нет? Мы все работаем за материальные блага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий