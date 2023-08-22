Кузнецов о покупке машины: «Пошел с сумкой денег с «Арены-Трактор» в салон BMW. Говорят: «Мальчик, постой, мы заняты». Захожу в Range Rover, мне сразу: «Чай, кофе?»

Евгений Кузнецов рассказал, как пришел в салон BMW с деньгами в сумке.

– У тебя было три машины? Одновременно? А марки, модели?

– R8 была, Range Rover. Есть история, как я покупал Range Rover.

Ни для кого не секрет, что у хоккеистов бывают бонусы в конце года. Так получилось, что у меня были бонусы хорошие. Говорю: «Мне можно наличными деньги?» А я уже до этого в [салон] BMW ходил, присматривал. Там стояли X6 и X5, чуть-чуть разница там, примерно суммы, которая у меня была, хватало.

Закончился сезон, я пошел в бухгалтерию, мне выдали [деньги]. Сумки Adidas давали, я взял сумку...

– Бонусы были в сумках Adidas?

– Ты мог попросить наличными. То есть все официально, но вместо перевода на карту я почему-то захотел наликом.

Я с «Арены-Трактор» пошел пешком с сумкой денег в автосалоны. Прихожу в BMW – я уже раз пять там был. Прихожу говорю: «Помогите». Мне говорят: «Подожди, постой». Я постоял, походил, посидел, прошло минут 20.

Я говорю: «Извините». С сумкой. Говорю: «Можно машину купить. Подойдите кто-нибудь». Опять смотрят: «Мальчик, постой, мы заняты сейчас».

Короче, я так 40 минут простоял. Думаю, ладно, поеду домой. Звоню в такси. [Водитель] подъехал не к BMW, а к Range Rover. Говорит: «Перейти дорогу».

Я перехожу. Смотрю, там стоит белый Range Rover. Думаю: «Ну, зайду». Захожу, мне сразу: «Чай, кофе?» Я: «Машину хочу купить». Говорят: «Да, пожалуйста, без проблем». Отвели, показали. Я так и купил машину. Дал им [сумку]: «Возьмите деньги».

Они отправили такси, сами меня довезли до дома, говорят: «Так не делай больше», – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.

Кузнецов про 4 машины в 20 лет: «Одновременно 3 было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, и резко деньги привалили. Кайфовал»