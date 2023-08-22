Евгений Кузнецов: «Джиган – очень веселый, крутой чувак, безобидный. Я с ним по телефону общался, он тогда в себе был. Ковальчук с ним дружит»

Евгений Кузнецов считает рэпера Джигана очень добрым человеком.

– Зачем ты подписан на Джигана в соцсети?

– Кумир, наверное, да?

– Наверное?

– Да, мне нравится. Он очень добрый человек. Я с ним пару раз по телефону общался, в компании когда были. Ни разу не видел вживую.

– Знакомы, но ни разу не видел вживую?

– Лично не знакомы. Но по телефону я слышал, безобидный человек.

– А ты уверен, что это он был?

– Он тогда в себе был, нормально все было (улыбается). Джиган – крутой мужик. Просто попадает в такие истории.

Джиган – крутой чувак, зря на него так. Он очень веселый, крутой чувак. Мне нравится смотреть его сторис. Прикольно, мне нравится.

– Давай Джигану позвоним, есть у тебя его телефон?

– Да откуда у меня?

– Ты же с ним по телефону разговаривал.

– Но не на своем же телефоне. Сидел Ковальчук спереди, он звонил Джигану. И как-то так получилось, что я и с ним разговаривал сидел. Нормально все было.

– Ковальчук с ним дружит?

– Да. Он с ним дружит прямо, – сказал форвард « » Кузнецов.