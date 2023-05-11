Сергей Федоров: «Спасибо Сечину за помощь, время, наставления, терпение. Оцениваем сезон положительно»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Сечин Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина за помощь и наставления.

ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2023 победил «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии.

«Оцениваем сезон положительно. Спасибо Игорю Сечину за его помощь, время, наставления, за терпение, которое он нашел в связи с занятостью.

Тренерским штабом проведена большая работа, сложный сезон. Ребят [благодарю] за самоотдачу, труд, понимание вещей, которые мы и в следующем году попытаемся сделать и отработать лучше.

Сезон длинный, сложный, считаю, что нам удалось провести команду как в регулярке, так и в плей-офф. Каждая серия была близка к провалу, но ребята собрались и сыграли на 120 процентов. Огромная, большая победа в столетие [клуба]», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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12 комментариев

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Stop-D
Федоров постоянно в каждом интервью не забывает Сечина)) Выглядит как его адепт.
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_Абырвалг_
Серега оказался обычным конъюктурщиком. Из бунтаря, в чего изволите!
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jonnysilverhand01
Сколько можно … походу до начала следующего сезона, этого уважаемого патрона будут «облизывать»
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Sevan87
Ответ jonnysilverhand01
Сколько можно … походу до начала следующего сезона, этого уважаемого патрона будут «облизывать»
может в контракте прописано)
+2
-2
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BT
Ответ jonnysilverhand01
Сколько можно … походу до начала следующего сезона, этого уважаемого патрона будут «облизывать»
Ну так Сечин Федорова (без какого-либо опыта) и назначил главным тренером, так что, я думаю, он все это говорит вполне искренне.
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Костя Кот
Ответ Евгений Узингер
в Америку не поеду, ЧМ смотреть не буду, спасибо Сечину....от души говорит? или политика партии? (2)
система
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Wff
Ответ _Абырвалг_
Серега оказался обычным конъюктурщиком. Из бунтаря, в чего изволите!
Особенно спасибо за наставления!!! Без них не видать ЦСКе чемпионства!!!
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