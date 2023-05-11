Сергей Федоров: «Спасибо Сечину за помощь, время, наставления, терпение. Оцениваем сезон положительно»

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина за помощь и наставления.

ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2023 победил «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии.

«Оцениваем сезон положительно. Спасибо Игорю Сечину за его помощь, время, наставления, за терпение, которое он нашел в связи с занятостью.

Тренерским штабом проведена большая работа, сложный сезон. Ребят [благодарю] за самоотдачу, труд, понимание вещей, которые мы и в следующем году попытаемся сделать и отработать лучше.

Сезон длинный, сложный, считаю, что нам удалось провести команду как в регулярке, так и в плей-офф. Каждая серия была близка к провалу, но ребята собрались и сыграли на 120 процентов. Огромная, большая победа в столетие [клуба]», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.