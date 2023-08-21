Матыцин о бронзовых медалях «Авангарда»: «Команда способна на большее – энергия дома и поддержка болельщиков позволят добиваться побед в дальнейшем»
Министр спорта РФ поздравил «Авангард» с бронзовыми медалями КХЛ.
В прошлом сезоне «Авангард» вышел в финал Восточной конференции КХЛ. В понедельник на льду «Омск Арены» перед предсезонной игрой с «Нефтехимиком» состоялось вручение бронзовых медалей.
Хоккеистов «Авангарда» награждал Олег Матыцин.
«Поздравляю «Авангард» с достижениями – чемпион России, обладатель Кубка Гагарина. А теперь я вручаю бронзовые медали за прошлый чемпионат.
Но я уверен, что энергия дома и поддержка болельщиков позволят добиваться в дальнейшем побед – команда способна на большее», – сказал Матыцин.
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