Президент «Динамо»: «Мы укомплектовали команду. Со стороны штаба дополнительных просьб не поступает. Понадобится – будем усиливать»

Президент «Динамо» рассказал о цели клуба на сезон-2023/24.

«Цель на сезон? Попадание в призовую тройку.

Остается ли еще бюджет под возможное усиление команды? Сегодня мы команду укомплектовали. Со стороны тренерского штаба дополнительных просьб, скажем так, мягко говоря, не поступает, поэтому я, естественно, не хожу к акционерам с вопросом об усилении.

Понадобится – будем усиливать», – сказал президент и председатель совета директоров « » Виктор Воронин.