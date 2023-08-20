Защитник «Виннипега» Моррисси восстановился после травмы колена: «Я на 100 процентов готов к работе»

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси сообщил, что восстановился после травмы.

Игрок получил повреждение 22 апреля в 3-м матче плей-офф против «Вегаса» (1-4), когда столкнулся коленом в колено с защитником «Голден Найтс» Заком Уайтклаудом.

В 78 матчах регулярного чемпионата-2022/23 Моррисси набрал 76 (16+60) очков, в 3 играх плей-офф – 1 (0+1) балл.

«Срок восстановления составлял 4-6 недель. Очевидно, это худшее время года, чтобы получить травму. Ты играешь весь год и сражаешься, чтобы получить возможность в плей-офф.

Но в то же время в каком-то смысле лучше, когда у тебя есть месяцы на восстановление и ты не торопишься.

Я с этим не торопился, действительно пытался сделать все правильно, используя различные методы и вещи, которые можно сделать. Я на 100 процентов готов к работе», – сказал .