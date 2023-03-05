Моррисси, Драйзайтль и Штюцле – звезды дня в НХЛ
Джош Моррисси, Леон Драйзайтль и Тим Штюцле – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – защитник «Виннипега» Джош Моррисси с 3 (2+1) очками в матче против «Эдмонтона» (7:5). Его действия помогли «Джетс» прервать серию поражений из 5 матчей.
Вторая звезда – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, сделавший хет-трик. Он стал 5-м игроком в сезоне, забросившим 40 шайб.
Третья звезда – форвард «Оттавы» Тим Штюцле с дублем в ворота «Коламбуса» (5:2). Он впервые в карьере достиг отметки 30 шайб за сезон.
Впервые за всю историю был бы полностью немецкий день в НХЛ