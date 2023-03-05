Моррисси, Драйзайтль и Штюцле – звезды дня в НХЛ

Джош Моррисси, Леон Драйзайтль и Тим Штюцле – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – защитник « » с 3 (2+1) очками в матче против « » (7:5). Его действия помогли «Джетс» прервать серию поражений из 5 матчей.

Вторая звезда – форвард «Ойлерс» , сделавший хет-трик. Он стал 5-м игроком в сезоне, забросившим 40 шайб.

Третья звезда – форвард «Оттавы» с дублем в ворота «Коламбуса» (5:2). Он впервые в карьере достиг отметки 30 шайб за сезон.