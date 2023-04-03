Моррисси из «Виннипега» стал 4-м защитником с 70+ очками в текущем сезоне

Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников

Игрок «Виннипега» сделал 2 передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:1).

Теперь на его счету 71 (15+56) балл в 74 играх сезона. Он обновил клубный рекорд.

Напомним, 21 февраля Моррисси стал рекордсменом клуба по очкам за сезон среди защитников, обогнав Дастина Бафлина (56 очков в сезоне-2013/14).

Ранее он также обновил рекорд « » для игроков обороны по передачам за один регулярный чемпионат.

Моррисси стал четвертым защитником, набравшим не менее 70 очков в текущем сезоне. Этой отметки также достигли (71), (73) и (95).