Моррисси из «Виннипега» стал 4-м защитником с 70+ очками в текущем сезоне
Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников
Игрок «Виннипега» Джош Моррисси сделал 2 передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:1).
Теперь на его счету 71 (15+56) балл в 74 играх сезона. Он обновил клубный рекорд.
Напомним, 21 февраля Моррисси стал рекордсменом клуба по очкам за сезон среди защитников, обогнав Дастина Бафлина (56 очков в сезоне-2013/14).
Ранее он также обновил рекорд «Виннипега» для игроков обороны по передачам за один регулярный чемпионат.
Моррисси стал четвертым защитником, набравшим не менее 70 очков в текущем сезоне. Этой отметки также достигли Дуги Хэмилтон (71), Куинн Хьюз (73) и Эрик Карлссон (95).
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