Моррисси из «Виннипега» стал 4-м защитником с 70+ очками в текущем сезоне

Теги НХЛ рекорды Эрик Карлссон Виннипег Дуги Хэмилтон Джош Моррисси Куинн Хьюз Хоккей

Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников

Игрок «Виннипега» Джош Моррисси сделал 2 передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:1).

Теперь на его счету 71 (15+56) балл в 74 играх сезона. Он обновил клубный рекорд.

Напомним, 21 февраля Моррисси стал рекордсменом клуба по очкам за сезон среди защитников, обогнав Дастина Бафлина (56 очков в сезоне-2013/14).

Ранее он также обновил рекорд «Виннипега» для игроков обороны по передачам за один регулярный чемпионат.

Моррисси стал четвертым защитником, набравшим не менее 70 очков в текущем сезоне. Этой отметки также достигли Дуги Хэмилтон (71), Куинн Хьюз (73) и Эрик Карлссон (95).

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Сильно прибавил в атаке.
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