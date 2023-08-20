Евгений Свечников о тренировках с «Ак Барсом»: «Все идет по плану. Приятно быть с ребятами в одном коллективе»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок губернатора Челябинской области Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников рассказал о предсезонной подготовке с «Ак Барсом».

– Вы тренируетесь с «Ак Барсом» буквально пару дней. Как проходит подготовка?

– Хорошо, все идет по плану. Готовлюсь с командой, рад присоединиться к ней уже на льду. Для меня приятно быть с ребятами в одном коллективе, это новые ощущения для меня.

– Мы можем увидеть ваш дебют на Кубке губернатора Челябинской области?

– Скажу так: это будет загадкой», – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

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