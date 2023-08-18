Артем Батрак: «В «Ак Барсе» переизбыток форвардов и не хватает еще одного топ-защитника, чтобы быть главным претендентом на Кубок Гагарина»

Артем Батрак высказался о переходе Евгения Свечникова в «Ак Барс».

«В «Ак Барсе» все и так было нормально с нападающими, как с центральными, так и крайними. Поэтому подписание делает количество нападающих, в том числе крайних, избыточным.

Слева – Жафяров, Галиев, Кагарлицкий, , справа – Радулов, Яшкин, Петров, . Не знаю, что «Ак Барс» будет делать в такой ситуации и станет ли расставаться с кем-то из игроков.

Не понимаю, почему многие считают лишним . Возможно, потому что у него на Кубке TANECO игра не шла. Но с Жафяровым нужно подождать – он еще разыграется.

Не знаю пока, куда « » будет ставить Свечникова. Он может сыграть в любой тройке нападения, как в первой, так и четвертой. Свечников способен сыграть на уровне Галиева и Кагарлицкого, и даже лучше. Но есть тройки, где никого не подвинешь, – Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин, Жафяров – Сафонов – Радулов, а также Галиев и Петров в третьем звене. Имеет ли смысл кого-то двигать?

Это, возможно, вызовет недовольство кого-то из игроков, хотя в команде должны решить такую проблему. В целом в «Ак Барсе» действительно есть переизбыток нападающих и не хватает еще одного топ-защитника для того, чтобы быть главным претендентом на Кубок Гагарина», – сказал комментатор Батрак.