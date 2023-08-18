Артем Батрак: «В «Ак Барсе» переизбыток форвардов и не хватает еще одного топ-защитника, чтобы быть главным претендентом на Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Кирилл Петров Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Станислав Галиев Дмитрий Яшкин Артем Батрак Дамир Жафяров Артем Лукоянов Евгений Свечников Илья Сафонов Никита Дыняк Хоккей

Артем Батрак высказался о переходе Евгения Свечникова в «Ак Барс».

«В «Ак Барсе» все и так было нормально с нападающими, как с центральными, так и крайними. Поэтому подписание Евгения Свечникова делает количество нападающих, в том числе крайних, избыточным.

Слева – Жафяров, Галиев, Кагарлицкий, Лукоянов, справа – Радулов, Яшкин, Петров, Дыняк. Не знаю, что «Ак Барс» будет делать в такой ситуации и станет ли расставаться с кем-то из игроков.

Не понимаю, почему многие считают лишним Дамира Жафярова. Возможно, потому что у него на Кубке TANECO игра не шла. Но с Жафяровым нужно подождать – он еще разыграется.

Не знаю пока, куда «Ак Барс» будет ставить Свечникова. Он может сыграть в любой тройке нападения, как в первой, так и четвертой. Свечников способен сыграть на уровне Галиева и Кагарлицкого, и даже лучше. Но есть тройки, где никого не подвинешь, – Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин, Жафяров – Сафонов – Радулов, а также Галиев и Петров в третьем звене. Имеет ли смысл кого-то двигать?

Это, возможно, вызовет недовольство кого-то из игроков, хотя в команде должны решить такую проблему. В целом в «Ак Барсе» действительно есть переизбыток нападающих и не хватает еще одного топ-защитника для того, чтобы быть главным претендентом на Кубок Гагарина», – сказал комментатор Батрак.

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