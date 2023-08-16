Генменеджер «Ак Барса» о Свечникове: «Потенциал у Евгения большой, есть дриблинг, бросок. Он может выйти на лидерские позиции»
Генменеджер «Ак Барса» поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.
– Как вам уровень игры Евгения Свечникова?
– Сегодня первый раз вживую увидел его работу на тренировке. Потенциал у игрока большой, есть дриблинг, бросок.
Понятно, что может быть много аспектов: новая команда, переезд, акклиматизация. Он долгое время был за океаном, где другие жизнь и менталитет.
У него хороший возраст, он может выйти на лидерские позиции. Ему надо встроиться, но все в его руках, – сказал Марат Валиуллин.
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