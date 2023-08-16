Генменеджер «Ак Барса» о Свечникове: «Потенциал у Евгения большой, есть дриблинг, бросок. Он может выйти на лидерские позиции»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.

– Как вам уровень игры Евгения Свечникова?

– Сегодня первый раз вживую увидел его работу на тренировке. Потенциал у игрока большой, есть дриблинг, бросок.

Понятно, что может быть много аспектов: новая команда, переезд, акклиматизация. Он долгое время был за океаном, где другие жизнь и менталитет.

У него хороший возраст, он может выйти на лидерские позиции. Ему надо встроиться, но все в его руках, – сказал Марат Валиуллин.

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1 комментарий

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Why always me?!
Мне кажется будет как с Бурмистровым. Пара-тройка неплохих сезонов будет и то за счёт партнёров по тройке.
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