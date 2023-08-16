Генменеджер «Ак Барса» о Свечникове: «Потенциал у Евгения большой, есть дриблинг, бросок. Он может выйти на лидерские позиции»

Генменеджер «Ак Барса» поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.

– Как вам уровень игры Евгения Свечникова?

– Сегодня первый раз вживую увидел его работу на тренировке. Потенциал у игрока большой, есть дриблинг, бросок.

Понятно, что может быть много аспектов: новая команда, переезд, акклиматизация. Он долгое время был за океаном, где другие жизнь и менталитет.

У него хороший возраст, он может выйти на лидерские позиции. Ему надо встроиться, но все в его руках, – сказал Марат Валиуллин.