Агент Черных о Райане Меркли: «Говорили со всеми клубами КХЛ по нему. Удивило, что многие его проигнорировали. Они пожалеют, думаю»

Агент Александр Черных считает, что «Куньлунь» выиграл от перехода Райана Меркли.

21-й номер драфта НХЛ-2018 подписал контракт с китайским клубом на год. Защитник имеет опыт игры в лиге за «Сан-Хосе».

«По Райану мы разговаривали со всеми клубами . И для меня было удивлением, что многие клубы проигнорировали этого игрока. Надеюсь, в его лице мы увидим что-то интересное для КХЛ. Другие иностранные защитники, которых подписывали клубы – это сомнительные для меня подписания.

Даже не из-за того, что наше агентство представляет интересы этого игрока, просто, на мой взгляд, есть ребята, которые как минимум не хуже, а то и лучше этих иностранных защитников, которых зашли в нашу лигу. Думаю, что их игра в чемпионате даст ответы на все вопросы.

По Райану у нас был диалог с « », также минское « » проявляло интерес. С китайским клубом довольно-таки быстро договорились. И они, узнав о том, что он готов приехать, практически моментально приняли решение, договорились о контракте и подписали.

Думаю, он может и спокойно сыграть в большинстве, где-то добавить креатива. Надеюсь, появление Райана в КХЛ будет усилением, интересно за ним следить. Думаю, те команды, с которыми мы общались, пожалеют о том, что они не сделали выбор в пользу игрока», – сказал .