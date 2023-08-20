Агент Черных о Райане Меркли: «Говорили со всеми клубами КХЛ по нему. Удивило, что многие его проигнорировали. Они пожалеют, думаю»

Теги Динамо Минск КХЛ Александр Черных Куньлунь Ред Стар Райан Меркли Хоккей

Агент Александр Черных считает, что «Куньлунь» выиграл от перехода Райана Меркли.

21-й номер драфта НХЛ-2018 подписал контракт с китайским клубом на год. Защитник имеет опыт игры в лиге за «Сан-Хосе». 

«По Райану мы разговаривали со всеми клубами КХЛ. И для меня было удивлением, что многие клубы проигнорировали этого игрока. Надеюсь, в его лице мы увидим что-то интересное для КХЛ. Другие иностранные защитники, которых подписывали клубы – это сомнительные для меня подписания.

Даже не из-за того, что наше агентство представляет интересы этого игрока, просто, на мой взгляд, есть ребята, которые как минимум не хуже, а то и лучше этих иностранных защитников, которых зашли в нашу лигу. Думаю, что их игра в чемпионате даст ответы на все вопросы.

По Райану у нас был диалог с «Куньлунем», также минское «Динамо» проявляло интерес. С китайским клубом довольно-таки быстро договорились. И они, узнав о том, что он готов приехать, практически моментально приняли решение, договорились о контракте и подписали.

Думаю, он может и спокойно сыграть в большинстве, где-то добавить креатива. Надеюсь, появление Райана в КХЛ будет усилением, интересно за ним следить. Думаю, те команды, с которыми мы общались, пожалеют о том, что они не сделали выбор в пользу игрока», – сказал Черных

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий