Экс-защитник «Сан-Хосе» Райан Меркли подписал контракт с «Куньлунем» на год. Он 21-й номер драфта-2018

Экс-защитник «Сан-Хосе» Райан Меркли подписал контракт с «Куньлунем».

Срок соглашения рассчитан на один год.

Прошлый сезон 23-летний игрок провел в АХЛ, где выступал за « » и « ». В его активе 58 игр и 22 (2+20) очка при полезности «минус 16».

Канадец был выбран «Шаркс» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 21-м номером. В НХЛ он провел 39 матчей в сезоне-2021/22 и набрал 6 (1+5) очков. В АХЛ на его счету 121 матч и 52 (4+48) балла.