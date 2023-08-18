Экс-защитник «Сан-Хосе» Райан Меркли перейдет в «Куньлунь». Он 21-й номер драфта-2018 (Metaratings)

Экс-защитник «Сан-Хосе» Райан Меркли перейдет в «Куньлунь».

О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время, сообщает Metaratings.

Прошлый сезон 23-летний игрок провел в АХЛ, где выступал за « » и « » – 58 игр и 22 (2+20) очка при полезности «минус 16».

Канадец был выбран «Шаркс» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 21-м номером. В НХЛ провел 39 матчей (в сезоне-2021/22) и набрал 6 (1+5) очков. В АХЛ – 121 матч и 52 (4+48) балла.