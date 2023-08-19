Исхаков – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Айлендерс» по версии НХЛ, Дюфур – 1-й
Руслан Исхаков занял четвертое место в списке лучших проспектов «Айлендерс».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял 21-летний нападающий Вилльям Дюфур.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Вилльям Дюфур (нападающий, 21 год);
2. Мэттью Маджио (нападающий, 20 лет);
3. Самуэль Болдук (защитник, 22 года);
4. Руслан Исхаков (нападающий, 23 года);
5. Куинн Финли (нападающий, 19 лет).
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