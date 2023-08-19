Исхаков – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Айлендерс» по версии НХЛ, Дюфур – 1-й

Теги рейтинги Айлендерс НХЛ Руслан Исхаков Самуэль Болдук Вилльям Дюфур Хоккей

Руслан Исхаков занял четвертое место в списке лучших проспектов «Айлендерс».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял 21-летний нападающий Вилльям Дюфур.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Вилльям Дюфур (нападающий, 21 год);

2. Мэттью Маджио (нападающий, 20 лет);

3. Самуэль Болдук (защитник, 22 года);

4. Руслан Исхаков (нападающий, 23 года);

5. Куинн Финли (нападающий, 19 лет).

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2 комментария

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Gord Lane
Таварес по сравнению с Дюфо ракета. У человека нет скорости вообще. Если такой игрок в рейтинге проспектов номер один, то у вас в системе просто нет проспектов. Великий Лу , на старости лет, выкосил молодняк в Девилс, потом в Торонто и теперь взялся за Айлов
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Антон Никитин
С таким пулом проспектов за будущее можно не переживать. Его просто нет
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