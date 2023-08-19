Зарплата Росандича в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)
Зарплата Мислава Росандича в «Ладе» составит 25 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее стало известно, что «Лада» подписала контракт со словацким защитником Росандичем сроком на один год.
«Словак хорватского происхождения Мислав Росандич не звезда, но уровню нынешней «Лады» вполне соответствует. Должен добавить солидности обороне, поскольку в первую очередь неплох при исполнении своих непосредственных обязанностей и обладает приличным опытом.
По моей информации, зарплата Росандича составит 25 миллионов рублей за сезон», – написал Зислис.
В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей в чешской экстралиге за «Либерец» и «Градец Кралове» и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла.
В 7 матчах за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2023 он набрал 2 (1+1) очка.
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