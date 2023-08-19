Зарплата Росандича в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Зарплата Мислава Росандича в «Ладе» составит 25 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

Ранее стало известно, что « » подписала контракт со словацким защитником Росандичем сроком на один год.

«Словак хорватского происхождения не звезда, но уровню нынешней «Лады» вполне соответствует. Должен добавить солидности обороне, поскольку в первую очередь неплох при исполнении своих непосредственных обязанностей и обладает приличным опытом.

По моей информации, зарплата Росандича составит 25 миллионов рублей за сезон», – написал Зислис.

В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей в чешской экстралиге за «Либерец» и «Градец Кралове» и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла.

В 7 матчах за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2023 он набрал 2 (1+1) очка.