«Лада» подписала защитника сборной Словакии Росандича на год

Теги Лада переходы Сборная Словакии по хоккею чемпионат Чехии КХЛ Градец Кралове Мислав Росандич Хоккей

«Лада» подписала контракт со словацким защитником Миславом Росандичем.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Ранее Росандич уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Слован».

В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей в чешской экстралиге за «Либерец» и «Градец Кралове» и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла.

В 7 матчах за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2023 он набрал 2 (1+1) очка.

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