«Лада» подписала защитника сборной Словакии Росандича на год

«Лада» подписала контракт со словацким защитником Миславом Росандичем.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Ранее Росандич уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Слован».

В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей в чешской экстралиге за «Либерец» и « » и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла.

В 7 матчах за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2023 он набрал 2 (1+1) очка.