Казанский о КХЛ: «Посмотришь, как усиливается «Ак Барс», что происходит со СКА, «Авангардом», и кажется, что клубы ни фига не становятся равнее»
Денис Казанский поделился мыслями о том, становятся ли клубы КХЛ равнее.
– Почему следующий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ должен стать лучше, чем предыдущий?
– С одной стороны, хочется сказать, что команды становятся равнее, с другой – посмотришь, как усиливается «Ак Барс», например, что происходит со СКА, с «Авангардом», и кажется, что, блин, ни фига не равнее.
Прошлый сезон, когда «Адмирал» прыгнул в плей-офф, когда они вышибли Уфу, когда «Северсталь» играла здорово, «Торпедо». Когда команды оттуда, ниже ватерлинии, они вдруг начинают играть в хоккей, интересно играть. Мне кажется, такой тренд прошлого сезона может быть поддержан нынешним годом. Я бы очень хотел [этого].
Плюс правила поменялись. Думаю, несколько этих нововведений вполне могут сыграть на руку новому сезону, и будет круто, – сказал комментатор Казанский.
Локо, Уфа так же остались ,
По сути из топов только Казань услилиась , Так что лига на бумаге по край не мере потихоньку но оочень медленно выравниваеться
Бедные беднеют
Так всегда