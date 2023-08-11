Казанский о КХЛ: «Посмотришь, как усиливается «Ак Барс», что происходит со СКА, «Авангардом», и кажется, что клубы ни фига не становятся равнее»

Теги Ак Барс Авангард Северсталь СКА Торпедо КХЛ Денис Казанский правила Адмирал Хоккей

Денис Казанский поделился мыслями о том, становятся ли клубы КХЛ равнее.

– Почему следующий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ должен стать лучше, чем предыдущий?

– С одной стороны, хочется сказать, что команды становятся равнее, с другой – посмотришь, как усиливается «Ак Барс», например, что происходит со СКА, с «Авангардом», и кажется, что, блин, ни фига не равнее.

Прошлый сезон, когда «Адмирал» прыгнул в плей-офф, когда они вышибли Уфу, когда «Северсталь» играла здорово, «Торпедо». Когда команды оттуда, ниже ватерлинии, они вдруг начинают играть в хоккей, интересно играть. Мне кажется, такой тренд прошлого сезона может быть поддержан нынешним годом. Я бы очень хотел [этого].

Плюс правила поменялись. Думаю, несколько этих нововведений вполне могут сыграть на руку новому сезону, и будет круто, – сказал комментатор Казанский.

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7 комментариев

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Анатолий Скитаев
Равнее пишется как ровнее.
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bars1998
ну выборка маленькая) Ммг и Омск явно слабее стали, СКА тут тоже точно не сильней каждый год состав меняют, Динамо, Спартак, Амур усилились ,
Локо, Уфа так же остались ,
По сути из топов только Казань услилиась , Так что лига на бумаге по край не мере потихоньку но оочень медленно выравниваеться
+4
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bars1998
Ответ Ilya Ilya
Омск как раз усилился. Да просели во втором звене, но место под потолком есть. А так 3 и 4 звено стали сильнее + появилась ротация.
Ротация??? У них в защите Абросимов и Киселеевич в основе ,которые должны в запасе сидеть!!! Второго звена нет, Найт ушёл а замена не равно ценная! 3 и 4 звено ну так себе с натяжкой по лучше но не факт)) ))
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Матроскин52
Надеюсь, что новый сезон для Торпедо будет точно не хуже предыдущего! Пошумим! Верим в команду!
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Mephi027
Богатые богатеют

Бедные беднеют

Так всегда
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Tungus85
Ну про авангард не к месту. В каком месте он усилился? Наоборот. А вот Казань конечно да.
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Ilya Ilya
Ответ bars1998
ну выборка маленькая) Ммг и Омск явно слабее стали, СКА тут тоже точно не сильней каждый год состав меняют, Динамо, Спартак, Амур усилились , Локо, Уфа так же остались , По сути из топов только Казань услилиась , Так что лига на бумаге по край не мере потихоньку но оочень медленно выравниваеться
Омск как раз усилился. Да просели во втором звене, но место под потолком есть. А так 3 и 4 звено стали сильнее + появилась ротация.
+2
-2
0
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