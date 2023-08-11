Казанский о КХЛ: «Посмотришь, как усиливается «Ак Барс», что происходит со СКА, «Авангардом», и кажется, что клубы ни фига не становятся равнее»

Денис Казанский поделился мыслями о том, становятся ли клубы КХЛ равнее.

– Почему следующий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ должен стать лучше, чем предыдущий?

– С одной стороны, хочется сказать, что команды становятся равнее, с другой – посмотришь, как усиливается « », например, что происходит со , с « », и кажется, что, блин, ни фига не равнее.

Прошлый сезон, когда «Адмирал» прыгнул в плей-офф, когда они вышибли Уфу, когда « » играла здорово, « ». Когда команды оттуда, ниже ватерлинии, они вдруг начинают играть в хоккей, интересно играть. Мне кажется, такой тренд прошлого сезона может быть поддержан нынешним годом. Я бы очень хотел [этого].

Плюс правила поменялись. Думаю, несколько этих нововведений вполне могут сыграть на руку новому сезону, и будет круто, – сказал комментатор Казанский.