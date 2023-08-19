Сергей Федотов о Любушкине в «Анахайме»: «Илья – один из самых жестких российских защитников. У него прекрасная возможность наработать на новый контракт»
Сергей Федотов высказался об обмене защитника Ильи Любушкина в «Анахайм».
«Баффало» получил за 29-летнего россиянина выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.
Его контракт с кэпхитом 2,75 миллиона долларов рассчитан еще на один сезон.
«Совершенно понятно, что после приобретения Эрика Джонсона, Райли Стиллмана, Коннора Клифтона «Баффало» получил восемь защитников на одностороннем контракте. И от кого-то нужно было избавляться. Ну вот выбор пал на Илью Любушкина у которого, кстати, последний год контракта. И генменеджер «Анахайма» Пэт Вербик хотел получить такого жесткого защитника.
В минувшем сезоне Илья стал в «Баффало» третьим по силовым приемам и вторым по блокированным броскам. Наверное, «Анахайму» как раз не хватало таких защитников, поэтому приобретение Радко Гудаса и вот теперь Ильи Любушкина говорит о том, что Пэт Вербик понимает, что без такого калибра игроков обороны очень трудно добиваться результатов.
К тому же из «Анахайма» ушли и Кевин Шаттенкирк, и Джон Клингберг – это защитники с правым хватом, то есть надо иметь ввиду, что у Ильи тот же хват, и это тоже имеет значение.
Для Ильи совершенно понятная задача, учитывая, что это будет последний год контракта в команде, которая пытается начать новый путь. Любушкин – один из самых жестких российских защитников, так что у него появляется прекрасная возможность наработать на новый контракт», – сказал бывший скаут сборной России.
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