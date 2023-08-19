Сергей Федотов о Любушкине в «Анахайме»: «Илья – один из самых жестких российских защитников. У него прекрасная возможность наработать на новый контракт»

Сергей Федотов высказался об обмене защитника Ильи Любушкина в «Анахайм».

« » получил за 29-летнего россиянина выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

Его контракт с кэпхитом 2,75 миллиона долларов рассчитан еще на один сезон.

«Совершенно понятно, что после приобретения Эрика Джонсона, Райли Стиллмана, Коннора Клифтона «Баффало» получил восемь защитников на одностороннем контракте. И от кого-то нужно было избавляться. Ну вот выбор пал на Илью Любушкина у которого, кстати, последний год контракта. И генменеджер «Анахайма» Пэт Вербик хотел получить такого жесткого защитника.

В минувшем сезоне Илья стал в «Баффало» третьим по силовым приемам и вторым по блокированным броскам. Наверное, « » как раз не хватало таких защитников, поэтому приобретение и вот теперь говорит о том, что понимает, что без такого калибра игроков обороны очень трудно добиваться результатов.

К тому же из «Анахайма» ушли и Кевин Шаттенкирк, и Джон Клингберг – это защитники с правым хватом, то есть надо иметь ввиду, что у Ильи тот же хват, и это тоже имеет значение.

Для Ильи совершенно понятная задача, учитывая, что это будет последний год контракта в команде, которая пытается начать новый путь. Любушкин – один из самых жестких российских защитников, так что у него появляется прекрасная возможность наработать на новый контракт», – сказал бывший скаут сборной России.