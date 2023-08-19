Генменеджер «Анахайма» о Любушкине: «Мы хотели приобрести праворукого защитника. Теперь играть против нас будет труднее»

Генменеджер «Анахайма» высказался о приобретении Ильи Любушкина.

«Дакс» выменяли 29-летнего защитника у «Баффало», отдав выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона.

«Мы рады добавить Илью в наш состав. Мы хотели приобрести праворукого защитника в это межсезонье.

Это габаритный игрок, умеющий играть в тело. Он поможет нам при игре в меньшинстве. Теперь играть против нас будет труднее», – сказал .

В прошлом сезоне в активе 99 силовых приемов в 68 играх – третий показатель в «Сэйбрс». Также он заблокировал 104 броска соперников (2-й показатель в команде).