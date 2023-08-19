«Анахайм» выменял Любушкина у «Баффало», отдав выбор в 4-м раунде драфта

«Анахайм» выменял защитника Илью Любушкина у «Баффало».

«Сэйбрс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона.

В минувшем сезоне провел 68 матчей за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков при полезности «минус 2» и 38 минутах штрафа.

Также в его активе 99 силовых приемов (3-е место в команде) и 104 заблокированных броска (2-е).

Любушкин пропустит разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Илья сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ