«Анахайм» выменял Любушкина у «Баффало», отдав выбор в 4-м раунде драфта

Теги переходы Баффало Анахайм НХЛ Илья Любушкин Хоккей

«Анахайм» выменял защитника Илью Любушкина у «Баффало».

«Сэйбрс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025. 

Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона. 

В минувшем сезоне Любушкин провел 68 матчей за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков при полезности «минус 2» и 38 минутах штрафа. 

Также в его активе 99 силовых приемов (3-е место в команде) и 104 заблокированных броска (2-е). 

Любушкин пропустит разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Илья сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

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9 комментариев

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Владислав Свидзинский
За мешок картошки
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цэсемьэр
с точки зрения хоккея в Анахайме грустно, но зато это Калифорния😎
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Radik_2.0
Ответ punker18
себя пожалей
таких ответов не слышал с 5-6 класса школы, прям в сердечко
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punker18
Чётко!! Укрепление защиты. Добротный защ за 4й раунд пик.
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Strannix
Ответ Вадим Сидоров
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По факту - в хоккее ты не шаришь!
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punker18
Ответ Radik_2.0
таких ответов не слышал с 5-6 класса школы, прям в сердечко
да нет проблем. обращайся!;)
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