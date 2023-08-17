Майоров о срыве матчей НХЛ в России: «Мне эта лига до лампочки. Я не интересуюсь именно этим хоккеем»
Борис Майоров заявил, что ему до лампочки ситуация со срывом матчей НХЛ в России.
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.
– Впервые вообще слышу про это. Ну не приехали они, и что?
– Вам было бы интересно посмотреть на такой хоккей в России?
– Мне эта НХЛ до лампочки. Я именно этим хоккеем не интересуюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
человек сказал, что ему НХЛ не интересна, а тут на него некоторые нелюди начали лить г.
Вот, смотришь на этих нелюдей и думаешь, кто их родители и в каких подворотнях их воспитывали, что превратились в такое.
Как меняются пристрастия и интересы в течение жизни!)
В любом случае, здоровья ветерану!