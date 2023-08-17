Майоров о срыве матчей НХЛ в России: «Мне эта лига до лампочки. Я не интересуюсь именно этим хоккеем»

Борис Майоров заявил, что ему до лампочки ситуация со срывом матчей НХЛ в России.

Ранее капитан «Вашингтона» рассказал, что « » и « » должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.

– Впервые вообще слышу про это. Ну не приехали они, и что?

– Вам было бы интересно посмотреть на такой хоккей в России?

– Мне эта НХЛ до лампочки. Я именно этим хоккеем не интересуюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.