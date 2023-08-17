Майоров о срыве матчей НХЛ в России: «Мне эта лига до лампочки. Я не интересуюсь именно этим хоккеем»

Теги выставочные матчи Вашингтон Сент-Луис НХЛ Борис Майоров Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров заявил, что ему до лампочки ситуация со срывом матчей НХЛ в России.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги. 

– Впервые вообще слышу про это. Ну не приехали они, и что?

– Вам было бы интересно посмотреть на такой хоккей в России?

– Мне эта НХЛ до лампочки. Я именно этим хоккеем не интересуюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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22 комментария

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Thunder_Timba
а потом будет давать комментарии по Овечкину, рекордах и прочем
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bold
А че тогда ее комментировал ?
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Алар
Задали вопрос "космического масштаба" старому деду, который имеет "космическую глупость"! И что хотели услышать?
+5
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mbauer
Старость - не радость
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khayembii
Ответ ivan555navi
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ой, какой ты жалкий
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Рус Киссенжер
эталон лицемерия.
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Denverec
Двуличный маразматик
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ivan555navi
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Вот интересно,
человек сказал, что ему НХЛ не интересна, а тут на него некоторые нелюди начали лить г.
Вот, смотришь на этих нелюдей и думаешь, кто их родители и в каких подворотнях их воспитывали, что превратились в такое.
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Fallenstar
Ответ khayembii
При чём тут русофобы? Хоккейному деятелю не интересна сильнейшая лига хоккея, ровнейшая лига планеты - это позор и не профессионализм
Какому "деятелю", какой "непрофессионализм"? Это просто пожилой человек, в очень почтенном возрасте. Какая у него профессиональная деятельность? Ну не интересно ему, чего теперь? Другой вопрос, зачем узнавать его мнение, но это на совести того, кто спрашивает.
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bold
Ответ ivan555navi
А "че" его спрашивают? Нужно было спрашивающему в морду дать?
Радио с утра одно известное послушал ?
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Roman Solovey
Сказал и сказал, это его мнение, а не всех любителей хоккея.
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Olga.t
А во времена своей спортивной молодости очень даже интересовался.
Как меняются пристрастия и интересы в течение жизни!)
В любом случае, здоровья ветерану!
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Сергей Ветродуев
Ответ bold
А че тогда ее комментировал ?
Он НХЛ "за спасибо" комментировал, ради собственного удовольствия или это была работа?
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Фёдор Кузнецов
Чего я не пойму, так это зачем Майорова, который не раз говорил что ему НХЛ неинтересна продолжают спрашивать про НХЛ
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ivan555navi
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Ответ khayembii
ой, какой ты жалкий
Напиши ещё гaдoсти про Майрова, что-бы показать какой ты "великий".
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khayembii
Ответ ivan555navi
Видимо, что-бы тут русофобы всяких гaдoстей про него настрочили.
При чём тут русофобы? Хоккейному деятелю не интересна сильнейшая лига хоккея, ровнейшая лига планеты - это позор и не профессионализм
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ivan555navi
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Ответ khayembii
При чём тут русофобы? Хоккейному деятелю не интересна сильнейшая лига хоккея, ровнейшая лига планеты - это позор и не профессионализм
Как тут любят писать тебе подобные - ну ты и подлизал. Так что противно стало.
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Сергей Ветродуев
Ответ khayembii
При чём тут русофобы? Хоккейному деятелю не интересна сильнейшая лига хоккея, ровнейшая лига планеты - это позор и не профессионализм
Так большинство болельщиков в России интересуется НХЛ только с точки зрения, кто приедет на ЧМ играть за сборную. А сейчас вообще до лампочки
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