Минспорта РФ следит за ситуацией Федотова: «Мы не идем по пути конфликта, но наши международные партнеры сами придумывают такие точки»

Министерство спорта РФ будет следить за ситуацией вокруг вратаря Ивана Федотова.

Об этом рассказал первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

ЦСКА на год запретили международные трансферы. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

– Может ли ситуация с Иваном Федотовым повлиять на отношения России с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой?

– За последнее время ИИХФ, к сожалению, напринимала очень много непонятных решений, которые они сами не могут объяснить.

Решения принимают, а на основании чего и почему такое решение выносят, никаких внятных объяснений никому получить не удается, как Федерации хоккея России, так и другим заинтересованным участникам процесса. То, что касается взаимоотношений, мы стремимся со всеми сохранять рабочие отношения.

Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, мы работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои решения, которые они принимают.

Мы не идем по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнеры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов.

Поэтому посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация, потому что Федерация хоккея России, ЦСКА тоже занимаются соответствующим образом по этой теме. Уверен, что разум вернется и будут приниматься правильные решения, – сказал Кадыров.