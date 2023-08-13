Разин после 7:2 с «Динамо»: «У нас был технико-тактический цикл. Эта игра – вишенка на торте. То, что мы учили, старались выполнять, на 9 из 10 баллов сделали»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок республики Башкортостан Андрей Разин Динамо Чемпионат.com Роман Канцеров Хоккей

Андрей Разин высказался после матча против «Динамо» (7:2).

«У нас длительная поездка была. Мы сразу из Минска прилетели сюда на турнир – такой был цикл технико-тактический.

Я рад, что вишенка на торте – сегодняшняя игра. То, что мы за этот цикл учили, старались выполнять, сегодня на 9 из 10 баллов сделали. Но это лишь одна игра, поэтому двигаемся дальше.

Каким получился турнир для «Металлурга»? В первую очередь понравилось движение. Понравились тактические действия. Если не брать игру с Уфой, когда из-за технических ошибок мы напропускали голов, то турнир, считаю, провели идеально.

Как Канцерову дается переход? Я бы сейчас не хотел отмечать или выделять кого-то. Все ребята стараются, у кого-то лучше получается, у кого-то похуже. Для меня самое главное, что ребята слушают и коллектив управляемый.

На буллитах выходили защитники? Потому что лед плохой, а буллиты мы отрабатываем немножко по другой схеме. У нас экстремальные условия для выполнения буллитов, поэтому мы там определим буллитеров – а сегодня для того, чтобы у ребят было хорошее настроение, решили защитникам дать шанс», – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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1 комментарий

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Олег
Дальше лучше Андрей....
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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