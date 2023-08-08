Артюхин о «Металлурге»: «Клуб превращается в середнячка. Ушли сильные ребята, никто не пришел. Это большой вызов для Разина»

Евгений Артюхин считает, что «Металлург» будет середнячком в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Фаворит Востока – это « »?

– Да, «Ак Барс» – это фаворит на Востоке. Также можно отметить « », он может наделать шума, есть точечные усиления. У команды есть потенциал выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. А вот «Магнитку» сейчас тяжело оценивать как фаворита.

– Согласны ли вы с мнением, что « » становится средней командой?

– Я согласен с ним. Команда растеряла своих лидеров: сильные ребята ушли, а на их место никто не пришел. «Магнитка» превращается в середнячка.

Очень будет интересно посмотреть, как проявит себя . Сможет ли он сплотить команду, завести, создать коллектив. Благодаря этому можно будет достичь своих целей. Для него лично это тоже большой вызов, – сказал бывший игрок клубов .