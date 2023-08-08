Артюхин о «Металлурге»: «Клуб превращается в середнячка. Ушли сильные ребята, никто не пришел. Это большой вызов для Разина»
Евгений Артюхин считает, что «Металлург» будет середнячком в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Фаворит Востока – это «Ак Барс»?
– Да, «Ак Барс» – это фаворит на Востоке. Также можно отметить «Трактор», он может наделать шума, есть точечные усиления. У команды есть потенциал выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. А вот «Магнитку» сейчас тяжело оценивать как фаворита.
– Согласны ли вы с мнением, что «Металлург» становится средней командой?
– Я согласен с ним. Команда растеряла своих лидеров: сильные ребята ушли, а на их место никто не пришел. «Магнитка» превращается в середнячка.
Очень будет интересно посмотреть, как проявит себя Андрей Разин. Сможет ли он сплотить команду, завести, создать коллектив. Благодаря этому можно будет достичь своих целей. Для него лично это тоже большой вызов, – сказал бывший игрок клубов КХЛ.
Комментарии