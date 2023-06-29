«Нэшвилл» пытался обменять Аскарова в «Сан-Хосе» или «Монреаль», чтобы подняться на драфте

«Нэшвилл» рассматривал вариант обмен Ярослава Аскарова.

Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц хотел улучшить позицию клуба в первом раунде драфта НХЛ и был готов обменять голкипера .

В частности, российского вратаря предлагали « » (4-й общий номер) и «Монреалю» (5-й общий номер), но сделка не состоялась.

В итоге « » выбрал нападающего Мэттью Вуда под 15-м общим номером и защитника Тайлера Молендайка – под 24-м номером.

Аскаров был выбран командой из Теннесси в первом раунде драфта НХЛ-2020 под 11-м номером.