«Нэшвилл» пытался обменять Аскарова в «Сан-Хосе» или «Монреаль», чтобы подняться на драфте
«Нэшвилл» рассматривал вариант обмен Ярослава Аскарова.
Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц хотел улучшить позицию клуба в первом раунде драфта НХЛ и был готов обменять голкипера Ярослава Аскарова.
В частности, российского вратаря предлагали «Сан-Хосе» (4-й общий номер) и «Монреалю» (5-й общий номер), но сделка не состоялась.
В итоге «Нэшвилл» выбрал нападающего Мэттью Вуда под 15-м общим номером и защитника Тайлера Молендайка – под 24-м номером.
Аскаров был выбран командой из Теннесси в первом раунде драфта НХЛ-2020 под 11-м номером.
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