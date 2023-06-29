«Нэшвилл» пытался обменять Аскарова в «Сан-Хосе» или «Монреаль», чтобы подняться на драфте

Теги возможные переходы Монреаль Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ Ярослав Аскаров Хоккей

«Нэшвилл» рассматривал вариант обмен Ярослава Аскарова.

Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц хотел улучшить позицию клуба в первом раунде драфта НХЛ и был готов обменять голкипера Ярослава Аскарова.

В частности, российского вратаря предлагали «Сан-Хосе» (4-й общий номер) и «Монреалю» (5-й общий номер), но сделка не состоялась.

В итоге «Нэшвилл» выбрал нападающего Мэттью Вуда под 15-м общим номером и защитника Тайлера Молендайка – под 24-м номером.

Аскаров был выбран командой из Теннесси в первом раунде драфта НХЛ-2020 под 11-м номером.

4 комментария

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Сергей Орлов
И потом Мичков ходил бы и рассказывал, как он в детстве болел за Нэшвилл.
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Rogash 17
Слабый актив за 4ый пик, тем более на таком драфте
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Booligan
раньше надо с подобными предложениями заходить было
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selachii
отдать 4 пик первого раунда за Аскарова это было бы сильно) не, в данный момент только второй раунд)
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