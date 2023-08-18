Матвей Гуськов о жизни в Канаде: «Хотел посмотреть эль-класико, партнеры говорят: «А что это такое?» Для них европейский футбол – это что-то неинтересное»

Теги Салават Юлаев юниорская лига Онтарио КХЛ Лондон Найтс Класико Матвей Гуськов Хоккей

Матвей Гуськов рассказал о том, что канадцам неинтересен европейский футбол.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА выступал за «Лондон» в юниорской лиге Онтарио с 2018 по 2020 годы. 

– Какой у вас был досуг в Канаде?

– Мне нравилось гулять по городу, по красивым улицам и парку. Также часто собирались с ребятами из команды и смотрели разные спортивные трансляции – американский футбол, ММА.

А вот европейский футбол кстати канадцам вообще не интересен, что меня немного удивило и даже расстроило, не с кем было болеть за мои любимые команды.

Помню, после игры сели в автобус, я хотел посмотреть эль-класико, тогда еще все гранды играли за «Реал» и «Барселону». Спрашивал у ребят, где можно посмотреть футбол, а они говорят: «А что такое эль-класико?». Для них соккер – это что-то неинтересное, – рассказал форвард «Салавата». 

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3 комментария

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T622222
А я не понимаю как бейсбол можно смотреть )
+3
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+3
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Рустем Амиров
Ну правильно,детям выросшим на ель-класико:Ак Барс-Салават Юлаев ,смотреть другое,только градус понижать)))
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Сергей Орлов
Ответ T622222
А я не понимаю как бейсбол можно смотреть )
Этим и прекрасен мир, разные культуры, спортивные в том числе)
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