Тренер «Динамо»: «Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить ее играть»

Тренер «Динамо» Александр Савченков оценил состав команды.

«Мы довольны составом. Очень хорошо поработали, как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить ее играть. На бумаге все смотрится очень прилично. Но надо еще найти ключи к объединению команды и настрою на выигрыш.

По силам ли совершить прорыв? Конечно, по силам. Да другой задачи перед нами и не стоит. Понимаю, что сколько у нас топ-команд – шесть или семь – что все идут за Кубком Гагарина. А Кубок-то один.

Но сейчас, судя по составу и судя по работе, это именно тот год, когда мы обязаны сделать даже не один шаг вперед, а намного больше», – сказал Савченков.