Тренер «Динамо»: «Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить ее играть»

Теги Александр Савченков КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Тренер «Динамо» Александр Савченков оценил состав команды.

«Мы довольны составом. Очень хорошо поработали, как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить ее играть. На бумаге все смотрится очень прилично. Но надо еще найти ключи к объединению команды и настрою на выигрыш.

По силам ли совершить прорыв? Конечно, по силам. Да другой задачи перед нами и не стоит. Понимаю, что сколько у нас топ-команд – шесть или семь – что все идут за Кубком Гагарина. А Кубок-то один.

Но сейчас, судя по составу и судя по работе, это именно тот год, когда мы обязаны сделать даже не один шаг вперед, а намного больше», – сказал Савченков.

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