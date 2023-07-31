Тренер «Динамо» Савченков о сборе в Нижегородской области: «Не всегда хорошо, что хоккеисты возвращаются домой. Может, не стоит ездить, но мы не готовы»
Александр Савченков объяснил, почему «Динамо» проводит тренировки не в Москве.
Бело-голубые тренируются в Нижегородской области.
– Например, у нас нет стадиона для «городка». Плюс не всегда хорошо, что хоккеисты возвращаются домой.
Нет, конечно, при современных тенденциях, может быть, и не стоит ездить на сборы, но пока мы еще не готовы к такому.
– Когда в Балашиху приехал Боб Хартли, то ему предложили места для подготовки, но он все отмел. Сказал, что никуда ехать не стоит, – ответил журналист Алексей Шевченко.
– Возможно. Может быть, и это правильно. Но мы пока ездим, – сказал тренер московского «Динамо» Александр Савченков.
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