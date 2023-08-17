Максим Шалунов: «Никитин – один из лучших тренеров в России, если не лучший»

Максим Шалунов высоко оценил тренера Игоря Никитина.

– – это тоже ваш тренер?

– Я рад, что судьба нас так свела и мы в « » оказались вместе. Он знает меня досконально как игрока, а я – его требования как тренера. Мы седьмой год будем работать вместе. Мне проще перестроиться при изменениях в нюансах, чем при другой какой-то системе.

– И что отличает Никитина как тренера?

– Это прекрасный специалист. Хороший не только тренер, но и психолог – как в хоккейном, так и в жизненном плане. Его советы пригождаются не только на льду.

Все взаимосвязано: как ты ведешь себя в жизни, так и на поле. Игорь Валерьевич – молодец. Не знаю, как его еще охарактеризовать, столько много про него было сказано. С моей стороны – только хорошие и теплые слова. Это реально один из лучших, если не лучший, тренер в России.

– И один из самых строгих?

– Конечно, он строгий. А каким тренер еще должен быть? Добрым, чтобы мы на голове ходили? В меру строгий. И самое главное, что все спрашивает по делу.

– То, что в его командах запрещены улыбки, это стереотип от журналистов?

– Это журналисты запустили и понесли. Как может быть в команде установка не улыбаться? В юности в Челябинске у меня был тренер, который на тренировке подъехал и сказал: «Не улыбайтесь здесь, работайте». Тогда была установка не улыбаться. Здесь такого нет. Это, может, с журналистами Игорь Валерьевич не улыбается и не шутит, а с нами – частенько, – сказал форвард «Локомотива».