Пресс о том, почему не уехал из России весной 2022-го: «Рассматривал разные варианты, но я не мог подвести партнеров»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Робин Пресс Хоккей

Робин Пресс рассказал, почему не покинул Россию весной 2022 года.

– В марте 2022 года во время плей-офф многие шведы и финны покинули КХЛ. Вам было тяжело принять решение остаться?

– Конечно, в тот момент я рассматривал вариант уехать, все иностранцы об этом говорили. Были разные варианты.

В то же время я понимал, что провел здесь весь сезон, я не мог подвести партнеров, мне хотелось закончить то, что мы начали в сентябре.

В тот момент принял решение остаться и наблюдать за ситуацией. Не могу сказать, что решение остаться было тяжелым. Я просто делал свою работу, – сказал шведский защитник «Металлурга», выступавший за «Северсталь».

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1 комментарий

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Сергей Галынский
Молодец 👍
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