Юрист о деле Федотова: «Иван сможет играть за ЦСКА после дисквалификации, но решение можно оспорить. Насколько правомерна заморозка контракта в НХЛ – спорный момент»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала дисквалификацию Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. Отметим, что на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

«В принципе, Федотов сможет играть за после дисквалификации. Но надо не забывать, что существует возможность оспаривания данного решения.

По идее, стороны должны пойти по этому пути. Любое решение, принятое первой инстанцией, подлежит обжалованию. Обжаловать могут все заинтересованные стороны. Там было две стороны, и обжаловать может любая из них, или же обе, если недовольны», – сказала юрист компании «Клевер Консалт».

Также, по мнению юриста, НХЛ не вправе требовать исполнения контракта Федотова с «Филадельфией».

«Ну, нет. Это же не рабство, не кабала. Заставить Федотова вернуться и отыграть по контракту нельзя. Тут уже могут гражданско-правовые нормы вступать в дело. Заставить его вернуться в Америку и играть – нет. К тому же тут еще можно обжаловать решение.

Там достаточно спорненький момент – у него был однолетний контракт, продлился ли он на следующий срок и так далее. Насколько правомерно решение о заморозке контракта? ЦСКА еще может тут попытаться донести свою позицию», – сказала Анцелиович.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока