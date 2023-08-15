Крикунов о бане Федотова: «Было понятно, что ИИХФ встанет на сторону НХЛ, тем более что Тардиф канадец. ЦСКА надо бороться до конца, хотя это бесполезно»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов считает, что ЦСКА надо бороться за Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«Здесь есть много юридических тонкостей. Было понятно, что ИИХФ в этой ситуации сейчас встанет на сторону клуба НХЛ. Тем более что Люк Тардиф канадец.

Но если есть какие-то юридические зацепки и варианты, то ЦСКА надо бороться до конца. Почему нет? Хотя я думаю, что это бесполезно. Но надо использовать все юридические возможности, чтобы попытаться сохранить права клуба на Федотова», – сказал заслуженный тренер России Крикунов. 

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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4 комментария

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Mohnatiy
Тардиф родился в Канаде, но гражданин Франции и всю жизнь во Франции работал.
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Кавабунга Шреддоголовый
Если Филадельфия предъявила ИИХФ контракт Федотова на сезон 23/24, то вообще все эти понты цска совершенно глупы и бесполезны. Скорее всего, предъявили. Я не думаю, что Флайерз будут убиваться ради Ивана, не имея этого контракта при себе, тем более, что им придется сливать сезон и идти за первым пиком
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ne ravnodushen
Побудет до декабря в тренировочном процессе. По сравнению с пережитым это мелочи.
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Назар Игорь
В этой ситуации ЦСКА ведëт себя как глупый упрямый осëл, вообразивший себя львом.
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