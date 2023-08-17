Овечкин о своей академии в Москве: «Она будет одной из лучших в России. Открытие через три года, уже началась стройка»
Александр Овечкин рассказал о строительстве своей академии в Москве.
«Уже началась стройка. [Открытие] будет через три года. Все в планах у нас.
Я думаю, что по развитию это будет одна из лучших [академий] в России. Есть свои какие‑то мысли, фишки, которые мы будем делать в этой академии. Дай бог, чтобы это получилось так, как было задумано», – сказал нападающий «Вашингтона».
Ледовый комплекс должны построить в Хорошево‑Мневниках. На сайте академии отмечается, что она «будет реализована на базе полноценной и многозадачной спортивной экосистемы, объединяющей в себе тренировочную, турнирную, спортивно‑оздоровительную и медицинско‑реабилитационную функции».
На ледовых аренах комплекса планируется проводить международные и национальные события, а также турниры любительских хоккейных команд. Основной задачей академии заявлено воспитание молодых хоккеистов.
так что поглядим как там будет реализована система отбора и оплаты
Он должен строить в США.
Русофобы ему уже и американское гражданство "выдали", а он такой не американопатриотичный оказался.