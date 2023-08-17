Овечкин о своей академии в Москве: «Она будет одной из лучших в России. Открытие через три года, уже началась стройка»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин рассказал о строительстве своей академии в Москве.

«Уже началась стройка. [Открытие] будет через три года. Все в планах у нас.

Я думаю, что по развитию это будет одна из лучших [академий] в России. Есть свои какие‑то мысли, фишки, которые мы будем делать в этой академии. Дай бог, чтобы это получилось так, как было задумано», – сказал нападающий «Вашингтона».

Ледовый комплекс должны построить в Хорошево‑Мневниках. На сайте академии отмечается, что она «будет реализована на базе полноценной и многозадачной спортивной экосистемы, объединяющей в себе тренировочную, турнирную, спортивно‑оздоровительную и медицинско‑реабилитационную функции».

На ледовых аренах комплекса планируется проводить международные и национальные события, а также турниры любительских хоккейных команд. Основной задачей академии заявлено воспитание молодых хоккеистов. 

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11 комментариев

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red_devils
Ответ Владимир Кувшинов
Ну построят её и что! Молодой перспективный пацан без денег туда не попадёт!
почему? уже известны критерии отбора? ну вот возьмём академию галицкого. любой желающий может отдать своего ребёнка к нему в школы. денег не требуется.

так что поглядим как там будет реализована система отбора и оплаты
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Barsa! bolshe chem klub
академию назвать : великолепная восьмёрка
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Art Kalistratov
Ну чем больше детских школ, тем лучше
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Den_94
Как раз к побитию рекорда, дай Б-г, поспеет
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ivan555navi
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Русофобы в шоке, как Овечкин посмел строить в России.
Он должен строить в США.
Русофобы ему уже и американское гражданство "выдали", а он такой не американопатриотичный оказался.
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Владимир Кувшинов
Ну построят её и что! Молодой перспективный пацан без денег туда не попадёт!
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Иннокентий Кокс
Ответ ivan555navi
Русофобы в шоке, как Овечкин посмел строить в России. Он должен строить в США. Русофобы ему уже и американское гражданство "выдали", а он такой не американопатриотичный оказался.
Да он не строит. Строить будут за бюджетные деньги. А он потом будет долю получать за морду лица.
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Иннокентий Кокс
Ответ Art Kalistratov
Ну чем больше детских школ, тем лучше
за счет пенсий и бюджета частная школа) офигительно
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