Овечкин о своей академии в Москве: «Она будет одной из лучших в России. Открытие через три года, уже началась стройка»

Александр Овечкин рассказал о строительстве своей академии в Москве.

«Уже началась стройка. [Открытие] будет через три года. Все в планах у нас.

Я думаю, что по развитию это будет одна из лучших [академий] в России. Есть свои какие‑то мысли, фишки, которые мы будем делать в этой академии. Дай бог, чтобы это получилось так, как было задумано», – сказал нападающий « ».

Ледовый комплекс должны построить в Хорошево‑Мневниках. На сайте академии отмечается, что она «будет реализована на базе полноценной и многозадачной спортивной экосистемы, объединяющей в себе тренировочную, турнирную, спортивно‑оздоровительную и медицинско‑реабилитационную функции».

На ледовых аренах комплекса планируется проводить международные и национальные события, а также турниры любительских хоккейных команд. Основной задачей академии заявлено воспитание молодых хоккеистов.