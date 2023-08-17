Овечкин об РПЛ: «Зенит» сейчас невысоко, что такое 6-е место для чемпиона? Я фанат «Динамо», но каждый раз, когда играют, у меня мероприятие»

Александр Овечкин сказал, что следит за РПЛ, но не ходит на матчи из-за дел.

– Вы ходите на российский футбол? Кто бросит вызов « »?

– «Зенит» сейчас идет совсем невысоко в турнирной таблице. Ну что такое шестое место для чемпиона? Трудно к тому что-то добавить. А так я смотрю футбол, . Но туда не ходил, потому что много дел. Вот детский турнир нужно было делать.

Я фанат « ». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то. Отвечаю каждый раз на приглашение через слезы: «Ребята, я не могу прийти…»

– Скоро будет кубковая игра «Спартак» – «Динамо». Сходили бы со спартачом Ковальчуком?

– Если я буду еще в Москве. У меня весь август расписан мероприятиями и делами, которые я не могу пропустить, – сказал капитан « ».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?