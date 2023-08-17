Овечкин об РПЛ: «Зенит» сейчас невысоко, что такое 6-е место для чемпиона? Я фанат «Динамо», но каждый раз, когда играют, у меня мероприятие»
Александр Овечкин сказал, что следит за РПЛ, но не ходит на матчи из-за дел.
– Вы ходите на российский футбол? Кто бросит вызов «Зениту»?
– «Зенит» сейчас идет совсем невысоко в турнирной таблице. Ну что такое шестое место для чемпиона? Трудно к тому что-то добавить. А так я смотрю футбол, РПЛ. Но туда не ходил, потому что много дел. Вот детский турнир нужно было делать.
Я фанат «Динамо». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то. Отвечаю каждый раз на приглашение через слезы: «Ребята, я не могу прийти…»
– Скоро будет кубковая игра «Спартак» – «Динамо». Сходили бы со спартачом Ковальчуком?
– Если я буду еще в Москве. У меня весь август расписан мероприятиями и делами, которые я не могу пропустить, – сказал капитан «Вашингтона».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А ведь у Овечкина семья и дети. Содержать их кто будет?
Нормальный ответ взрослого, самостоятельного человека.