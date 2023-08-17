Овечкин об РПЛ: «Зенит» сейчас невысоко, что такое 6-е место для чемпиона? Я фанат «Динамо», но каждый раз, когда играют, у меня мероприятие»

Теги Зенит Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин сказал, что следит за РПЛ, но не ходит на матчи из-за дел.

– Вы ходите на российский футбол? Кто бросит вызов «Зениту»?

– «Зенит» сейчас идет совсем невысоко в турнирной таблице. Ну что такое шестое место для чемпиона? Трудно к тому что-то добавить. А так я смотрю футбол, РПЛ. Но туда не ходил, потому что много дел. Вот детский турнир нужно было делать.

Я фанат «Динамо». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то. Отвечаю каждый раз на приглашение через слезы: «Ребята, я не могу прийти…»

– Скоро будет кубковая игра «Спартак» – «Динамо». Сходили бы со спартачом Ковальчуком?

– Если я буду еще в Москве. У меня весь август расписан мероприятиями и делами, которые я не могу пропустить, – сказал капитан «Вашингтона». 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Сейчас бы смотреть в таблицу, после 4 туров.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Семья Овечкиных это динамовская династия. Очень часто Овечкин присутствует на матчах футбольного Динамо . В этом году сложнее . Было праздничное мероприятие в Казани , посвященное Зарипову . Другие спортивные мероприятия куда приглашался Овечкин . Но ясно одно - Мы все здесь Динамо Москва !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonio Gaudi
Странно, когда спортсмен рассуждает о местах после 4 туров чемпионата.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ blаncо
Сейчас бы смотреть в таблицу, после 4 туров.
Тем более после матча с Динамо где неудаление Макарова решило исход матча.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
У него все ходы записаны (контора пишет) - концерт Бузовой планируется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
4 тура всего прошло. Места пока очень условные и будут меняться в ближайшие несколько туров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ kilo_gilo
"Я фанат «Динамо». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то." что только ни придумаешь, лишь бы не оформлять фанайди)
Вы реально думаете , что Овечкину нужен фан ай ди ? Такие люди ходят через служебных вход .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ WilJkeee
>я фанат >когда играют, я занят Типичный болельщик, чего уж там
А что, ему надо работу бросить и за Динамо по стране колесить?
А ведь у Овечкина семья и дети. Содержать их кто будет?
Нормальный ответ взрослого, самостоятельного человека.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий